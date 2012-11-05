Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn

Khi bạn thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã cho ra đời dụng cụ hút sữa thiết kế tự nhiên: Ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước và để đệm matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa.