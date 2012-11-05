SCF334/02
Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn
Khi bạn thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã cho ra đời dụng cụ hút sữa thiết kế tự nhiên: Ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước và để đệm matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa.Xem tất cả lợi ích
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Dụng cụ hút sữa có thiết kế phễu chụp độc đáo, sữa được hút ra sẽ đi thẳng vào bình ngay cả khi mẹ đang ngồi thẳng lưng. Nghĩa là mẹ có thể ngồi thoải mái trong khi hút sữa, không cần nghiêng người về phía trước để "hứng" sữa vào bình. Với tư thế ngồi hút sữa thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra tự nhiên và dễ dàng hơn.
Khi được khởi động, máy hút sữa tự động làm việc ở chế độ đầu tiên kích thích nhẹ nhàng để giúp sữa tiết ra tự nhiên. Sau đó, mẹ có thể chọn giữa 3 chế độ hút sữa tăng dần, phù hợp nhất cho mẹ.
Đệm matxa được làm bằng chất liệu mềm mại, dạng sớ vải, tạo cảm giác ấm áp khi áp lên da, nhẹ nhàng kích thích sữa. Đệm được thiết kế để nhẹ nhàng mô phỏng động tác bú mút của bé giúp kích thích dòng sữa.
Dễ nhìn thấy điểm nối giữa các phụ kiện giúp tháo lắp nhanh chóng.
Máy hút sữa có kiểu dáng gọn nhẹ dễ cầm nắm và cố định trên ngực mẹ. Bộ phận đế nhỏ gọn có thể đặt để thuận tiện trong tầm với, dễ dàng điều khiển khi hút sữa. Mẹ chỉ cần quấn dây điện quanh bộ phận đế để tiện lợi hơn khi mang theo bên ngoài và cất giữ tại nhà. Máy hút sữa đi kèm túi chứa tiện dụng.
Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiện riêng lẻ. Sữa sẽ không tiếp xúc với dây và bộ phận đế. Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, ngoại trừ các bộ phận bằng điện.
Máy hút sữa bằng điện là lựa chọn lý tưởng dành cho các mẹ thường xuyên hút sữa, giúp tiết kiệm thời gian bằng cách thoải mái hút sữa cùng lúc ở cả hai bầu vú.
Khả năng hút sữa đồng thời ở cả hai bầu vú đã được chứng minh là hiệu quả hơn và thậm chí có thể tăng khả năng tiết sữa.*
Máy hút sữa
Thiết kế
Xuất xứ
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Dễ sử dụng
Chức năng
Các giai đoạn phát triển
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