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  • Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn

    Philips Avent Máy hút sữa bằng điện, 2 bình sữa

    SCF334/02

    Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn

    Khi bạn thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã cho ra đời dụng cụ hút sữa thiết kế tự nhiên: Ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước và để đệm matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 6.950.000 đ

    Philips Avent Máy hút sữa bằng điện, 2 bình sữa

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    Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn

    Máy hút sữa có đệm matxa

    • Tự nhiên
    • Gồm 2 bình sữa 125ml/4oz
    Thiết kế phễu chụp độc đáo giúp mẹ ngồi hút sữa thoải mái hơn

    Thiết kế phễu chụp độc đáo giúp mẹ ngồi hút sữa thoải mái hơn

    Dụng cụ hút sữa có thiết kế phễu chụp độc đáo, sữa được hút ra sẽ đi thẳng vào bình ngay cả khi mẹ đang ngồi thẳng lưng. Nghĩa là mẹ có thể ngồi thoải mái trong khi hút sữa, không cần nghiêng người về phía trước để "hứng" sữa vào bình. Với tư thế ngồi hút sữa thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra tự nhiên và dễ dàng hơn.

    Gồm một chế độ kích sữa nhẹ nhàng và 3 chế độ hút sữa tăng dần

    Gồm một chế độ kích sữa nhẹ nhàng và 3 chế độ hút sữa tăng dần

    Khi được khởi động, máy hút sữa tự động làm việc ở chế độ đầu tiên kích thích nhẹ nhàng để giúp sữa tiết ra tự nhiên. Sau đó, mẹ có thể chọn giữa 3 chế độ hút sữa tăng dần, phù hợp nhất cho mẹ.

    Đệm matxa mềm, ấm khi áp lên da

    Đệm matxa mềm, ấm khi áp lên da

    Đệm matxa được làm bằng chất liệu mềm mại, dạng sớ vải, tạo cảm giác ấm áp khi áp lên da, nhẹ nhàng kích thích sữa. Đệm được thiết kế để nhẹ nhàng mô phỏng động tác bú mút của bé giúp kích thích dòng sữa.

    Tháo lắp nhanh chóng. Dễ nhìn thấy điểm nối giữa các phụ kiện

    Tháo lắp nhanh chóng. Dễ nhìn thấy điểm nối giữa các phụ kiện

    Dễ nhìn thấy điểm nối giữa các phụ kiện giúp tháo lắp nhanh chóng.

    Thiết kệ gọn nhẹ, đi kèm túi chứa tiện dụng

    Thiết kệ gọn nhẹ, đi kèm túi chứa tiện dụng

    Máy hút sữa có kiểu dáng gọn nhẹ dễ cầm nắm và cố định trên ngực mẹ. Bộ phận đế nhỏ gọn có thể đặt để thuận tiện trong tầm với, dễ dàng điều khiển khi hút sữa. Mẹ chỉ cần quấn dây điện quanh bộ phận đế để tiện lợi hơn khi mang theo bên ngoài và cất giữ tại nhà. Máy hút sữa đi kèm túi chứa tiện dụng.

    Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiện riêng lẻ

    Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiện riêng lẻ. Sữa sẽ không tiếp xúc với dây và bộ phận đế. Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, ngoại trừ các bộ phận bằng điện.

    Dễ vận hành bằng cách bấm nút

    Máy hút sữa bằng điện là lựa chọn lý tưởng dành cho các mẹ thường xuyên hút sữa, giúp tiết kiệm thời gian bằng cách thoải mái hút sữa cùng lúc ở cả hai bầu vú.

    Dụng cụ tiết kiệm thời gian lý tưởng cho mẹ

    Khả năng hút sữa đồng thời ở cả hai bầu vú đã được chứng minh là hiệu quả hơn và thậm chí có thể tăng khả năng tiết sữa.*

    Thông số kỹ thuật

    • Máy hút sữa

      Chất liệu
      Không chứa BPA*

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dáng bình thiết kế tiện dụng
      • Cổ rộng
      Thiết kế máy hút sữa
      Kiểu dáng nhỏ gọn

    • Xuất xứ

      England

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • Polypropylene
      • Không chứa BPA*
      Máy hút sữa
      • Polypropylene
      • Không chứa BPA*
      Núm ti
      • Silicon
      • Không chứa BPA*

    • Dụng cụ đi kèm

      Miếng lót thấm sữa
      2 (2 Miếng lót ban ngày & 2 Miếng lót ban đêm)  cái
      Núm vú mềm tốc độ chảy trẻ sơ sinh
      2  cái
      Đĩa đệm kín để bảo quản sữa
      2  cái
      Bình sữa thiết kế tự nhiên 120 ml
      2  cái
      Đệm matxa cỡ chuẩn
      2  cái
      Thân máy hút sữa
      2  cái
      Bộ phận đế có dây điện
      1  cái
      Túi chứa
      1  cái
      Màng ngăn dự phòng
      2  cái
      Nắp đậy khi di chuyển
      2  cái

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng máy hút sữa
      • Tháo lắp nhanh chóng
      • Dễ làm sạch
      • Tương thích với mọi dòng sản phẩm

    • Chức năng

      Không cần nghiêng người về phía trước
      Tư thế ngồi thoải mái
      Đệm matxa mềm
      Kích thích nhẹ nhàng
      Cài đặt
      • 3 Chế độ hút sữa
      • 1 Chế độ kích thích
      Cho lượng sữa nhiều hơn trong thời gian hút ngắn hơn
      Dụng cụ tiết kiệm thời gian lý tưởng

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011
    • *Một thử nghiệm sử dụng được thực hiện ngẫu nhiên nhằm so sánh các phương pháp hút sữa sau khi sinh con thiếu tháng (Jones et al ADC 2001;85:F91).

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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