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SCF263/61
Quan điểm của Philips Avent về vi nhựa trong bình sữa (2021)
Tôi có thể cho bé ăn thực phẩm đặc bằng Núm ti mô phỏng tự nhiên không?
Làm thế nào để lắp ráp bình sữa và núm vú thông khí mô phỏng tự nhiên?
Làm thế nào để phân biệt Núm ti thiết kế tự nhiên và Núm ti mô phỏng tự nhiên?
Núm ti mô phỏng tự nhiên nào phù hợp nhất cho bé?
Núm ti thiết kế tự nhiên hoặc Núm ti chống đầy hơi phiên bản cũ khác gì so với Núm ti mô phỏng tự nhiên?
Tại sao bé lại từ chối Núm ti mô phỏng tự nhiên?
Tại sao trên bao bì Núm ti mô phỏng tự nhiên không có ghi độ tuổi?
Vạch chia trên bình sữa Philips Avent chính xác đến mức nào?
Lợi ích của Núm ti mô phỏng tự nhiên là gì?
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