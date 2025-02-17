Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Giúp bé dễ dàng chuyển sang dùng ly uống nước
Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI giúp bé chuyển sang dùng ly uống nước một cách thoải mái. Với tay cầm dễ nắm, bé có thể uống nước độc lập dễ dàng.
1 bình
5 oz/150 ml
6 tháng trở lên
Tay cầm tập uống giúp trẻ ăn dặm giữ bình và uống độc lập. Các tay cầm này không những được thiết kế kiểu dáng phù hợp để bàn tay bé nhỏ dễ cầm nắm mà còn chống trượt nhờ lớp bọc cao su.
Núm vú phản ứng tự nhiên hoạt động theo nhịp bú tự nhiên của bé, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình. Núm vú có lỗ mở độc đáo chỉ tiết sữa khi bé chủ động bú. Vì vậy, khi bé tạm dừng để nuốt và thở, sữa cũng tạm dừng chảy.
Núm vú rộng, mềm và đàn hồi được thiết kế theo dáng bầu ngực, giúp bé ngậm và bú thoải mái.
5.0
trên 5
6
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Quin Quin
17/02/2025
Việt Nam
Dễ cầm nắm, dễ vệ sinh, bé dễ dàng hợp tác. Tốc độ chảy phù hợp vs độ tuổi của bé
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCF263 Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2024-10-16
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCF263 Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2024-10-16
Thao96
24/07/2024
Việt Nam
Bình tập uống cho bé từ 6m
Bình xinh lắm nha. Bé cầm chắc tay, nhẹ. Thiết kế đẹp, mình rất thích
Ưu điểm
Bé cầm chắc tay, nhẹ
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCF263 Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2023-06-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCF263 Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2023-06-24
Boy béo 004
04/07/2024
Việt Nam
Bình rất tuyệt vời
Tôi rất thích bình này* . Vì có tay cầm tiện, văn chống đầy hơi'. Màu sắc nhã nhặn và dễ thương
Ưu điểm
Bình nhỏ gọn, đẹp, có tay cầm
Khuyết điểm
Chưa thấy
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCF263 Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2023-06-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Natural Response SCF263 Bình tập uống mô phỏng tự nhiên MỚI
Ngày Sử Dụng 2023-06-04
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023.
0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011