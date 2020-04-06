Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
S3/00
Âm thanh trong tai tuyệt đỉnh
Tai nghe nhét tai với âm thanh trung thực phù hợp với âm trường rộng và tự nhiên cùng sự thoải mái và vừa vặn hiếm có. Cáp xoắn đôi và đầu nối MMCX làm nổi bật từng chi tiết âm thanh độc đáo khi bạn kết nối với máy nghe nhạc độ phân giải cao.
Kiến trúc âm thanh
đa năng ba chiều
Âm thanh có độ phân giải cao
Vỏ tai nghe được chế tạo từ kim loại chất lượng cao với bề mặt sáng bóng lịch lãm, kết hợp cùng logo Fidelio được dập nổi. Sản phẩm được tặng kèm túi đựng, giúp tai nghe tránh khỏi trầy xước khi không sử dụng.
Hãy thỏa sức đắm chìm trong các album nhạc yêu thích của bạn. Cáp xoắn đôi với độ trở kháng thấp, có thể tháo rời, giúp giảm thiểu tình trạng nhiễu tiếng, cho âm thanh chi tiết hơn. Đầu nối MMCX dùng để kết nối với các thiết bị âm thanh có độ phân giải cao.
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