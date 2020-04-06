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Ngừng sản xuất

Tai nghe nhét tai có micrô

S3/00

Âm thanh trong tai tuyệt đỉnh

Tai nghe nhét tai với âm thanh trung thực phù hợp với âm trường rộng và tự nhiên cùng sự thoải mái và vừa vặn hiếm có. Cáp xoắn đôi và đầu nối MMCX làm nổi bật từng chi tiết âm thanh độc đáo khi bạn kết nối với máy nghe nhạc độ phân giải cao.

Xem tất cả lợi ích

Cho dù bạn đi đâu

Âm thanh trong tai tuyệt đỉnh

  • Kiến trúc âm thanh

  • đa năng ba chiều

  • Âm thanh có độ phân giải cao

Thiết kế đẹp mắt. Đi kèm túi đựng

Vỏ tai nghe được chế tạo từ kim loại chất lượng cao với bề mặt sáng bóng lịch lãm, kết hợp cùng logo Fidelio được dập nổi. Sản phẩm được tặng kèm túi đựng, giúp tai nghe tránh khỏi trầy xước khi không sử dụng.

Đệm mút mềm Comply™ với kích cỡ S, M, và L

Kết nối với tất cả các nguồn. Từ điện thoại cho đến bộ khuếch đại tai nghe

Hãy thỏa sức đắm chìm trong các album nhạc yêu thích của bạn. Cáp xoắn đôi với độ trở kháng thấp, có thể tháo rời, giúp giảm thiểu tình trạng nhiễu tiếng, cho âm thanh chi tiết hơn. Đầu nối MMCX dùng để kết nối với các thiết bị âm thanh có độ phân giải cao.

Thông số kỹ thuật

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