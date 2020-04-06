Âm thanh trong tai tuyệt đỉnh

Tai nghe nhét tai với âm thanh trung thực phù hợp với âm trường rộng và tự nhiên cùng sự thoải mái và vừa vặn hiếm có. Cáp xoắn đôi và đầu nối MMCX làm nổi bật từng chi tiết âm thanh độc đáo khi bạn kết nối với máy nghe nhạc độ phân giải cao.