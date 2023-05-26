Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM3521
Chăm sóc cho vai và cổ
Áp dụng cơ chế xoa bóp ba chiều 3D 6 mấu, đai mát xa mô phỏng kỹ thuật xoa bóp vai và cổ của con người bằng cách miết và xoa với chức năng chườm nóng, có thể nhanh chóng làm dịu cơn đau cơ cổ.
Xoa bóp 6 ngón tay
Chăm sóc khớp vai cổ
Chườm ấm
Máy mát xa áp dụng cơ chế xoa bóp 6 mấu cải tiến, mô phỏng kỹ thuật xoa bóp 6 ngón tay của con người, vừa miết vừa xoa hai vai và cổ giúp thư giãn cơ cổ nhanh chóng.
Các mấu mát xa có thể đồng thời bao phủ cổ và vai, xoa và bóp các cơ để cổ và vai cùng được thư giãn.
Sử dụng quy trình làm nóng diện rộng, vùng vai và cổ bị đau được bổ sung chườm nóng và ấm để thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ bắp nhanh chóng được thư giãn, giải tỏa mệt mỏi;
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