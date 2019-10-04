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  • Chăm sóc toàn diện cho sức khỏe răng miệng của bạn Chăm sóc toàn diện cho sức khỏe răng miệng của bạn Chăm sóc toàn diện cho sức khỏe răng miệng của bạn

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Bàn chải đánh răng điện cao cấp

    HX9914/76

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Chăm sóc toàn diện cho sức khỏe răng miệng của bạn

    Chăm sóc răng miệng toàn diện với Bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare DiamondClean - cho hàm răng trắng hơn chỉ sau một ngày**. Công nghệ kết nối ứng dụng theo dõi thói quen đánh răng của bạn, giúp bạn chăm sóc sức khỏe răng miệng.

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    Có sẵn:

    Giá bán lẻ đề xuất: 6.555.000 đ

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Bàn chải đánh răng điện cao cấp

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    Chăm sóc toàn diện cho sức khỏe răng miệng của bạn

    Nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 20 lần*

    • Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 20 lần*
    • Răng trắng hơn trong 1 ngày**
    • Cảm biến áp lực
    • 4 chế độ & 3 cường độ
    Loại bỏ mảng bám* hiệu quả hơn 20 lần, nhẹ nhàng với nướu

    Loại bỏ mảng bám* hiệu quả hơn 20 lần, nhẹ nhàng với nướu

    Mỗi người vệ sinh răng miệng theo cách khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thiết kế đầu bàn chải này với lông bàn chải nhiều góc để duy trì quá trình loại bỏ mảng bám bất kể kỹ thuật của bạn. Đầu bàn chải All-in-One A3 của chúng tôi mang đến khả năng vệ sinh tốt nhất và loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới 20 lần, nướu khỏe mạnh hơn 15 lần trong sáu tuần và loại bỏ vết bẩn nhiều hơn tới 100% trong vòng chưa đầy hai ngày so với bàn chải đánh răng thường.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả và chăm sóc răng và nướu của bạn với 62.000 chuyển động lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đưa chất lỏng vào sâu giữa các răng và dọc theo đường viền nướu.

    Giúp bảo vệ nướu bằng cảm biến áp lực của chúng tôi

    Giúp bảo vệ nướu bằng cảm biến áp lực của chúng tôi

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare có cảm biến quang học thông minh để phát hiện áp lực quá mức. Nếu bạn chải quá mạnh, cảm biến sẽ cho bạn biết thông qua các rung động nhẹ nhàng như một nhắc nhở để giảm áp lực giúp bảo vệ nướu của bạn.

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Nâng cao thói quen chăm sóc răng miệng với 12 chế độ đánh răng. Cho dù bạn đang tìm kiếm chế độ làm sạch sâu hay tập trung cụ thể, bạn đều có thể thực hiện được với bàn chải đánh răng điện này. Chọn từ năm chế độ - Clean, White+, Gum Health và Deep Clean+ - và điều chỉnh theo một trong ba mức cường độ để làm sạch theo nhu cầu cá nhân.

    Kiểm soát quá trình đánh răng

    Kiểm soát quá trình đánh răng

    Bàn chải đánh răng kết hợp với ứng dụng Sonicare để cung cấp hướng dẫn đánh răng, mẹo và thủ thuật, cùng nội dung điều chỉnh riêng cho bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe răng miệng.

    Được thiết kế để chăm sóc răng miệng

    Được thiết kế để chăm sóc răng miệng

    Từ thiết kế mỏng đến kính sạc bóng bẩy, bàn chải điện này được các nhà thiết kế và kỹ sư tận tâm của chúng tôi thiết kế tỉ mỉ. Ngoài ra còn có hộp đựng du lịch có sạc để bạn sạc và bảo vệ bàn chải ở mọi nơi bạn đến.

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

    14 ngày đánh răng thường xuyên

    14 ngày đánh răng thường xuyên

    Trải nghiệm đánh răng thường xuyên lên đến 14 ngày chỉ sau một lần sạc, mang đến sự tiện lợi mới cho thói quen đánh răng của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Cường độ

      Cao
      Để tăng cường độ sạch
      Trung bình
      Để vệ sinh hằng ngày
      Thấp
      Dành cho răng và nướu nhạy cảm

    • Công suất

      Điện áp
      100-240 V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      14 ngày
      Pin
      Có thể sạc lại
      Kiểu pin
      Lithium ION
      Tiêu thụ năng lượng
      Chế độ chờ không hiển thị < 0,11W

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Hồng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm
      Hỗ trợ phần mềm
      Philips cung cấp các bản cập nhật phần mềm có liên quan trong thời gian 2 năm kể từ ngày mua.

    • Khả năng tương thích

      Khả năng tương thích với Android
      Điện thoại Android có Bluetooth 4.0 trở lên
      Công nghệ không dây Bluetooth
      Ứng dụng Sonicare được kết nối
      Khả năng tương thích với iOS
      iPhone có Bluetooth 4.0 trở lên

    • Dễ sử dụng

      Khả năng tương thích tay cầm
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Thân bàn chải
      Kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn
      Chỉ báo pin
      Đèn biểu tượng cho biết thời lượng pin
      Bộ hẹn giờ
      BrushPacer và SmartTimer

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 DiamondClean 9000
      Đầu bàn chải
      1 A3 All-in-One
      Bộ sạc
      1 Đế sạc và kính
      Túi đựng du lịch
      1 Hộp đựng du lịch có sạc

    • Hiệu suất làm sạch

      Lấy cao răng
      Hiệu quả gấp 20 lần*
      Gum Health
      Nướu khỏe mạnh hơn tới 15 lần***
      Làm trắng
      Loại bỏ nhiều vết ố hơn tới 100%****
      Tốc độ
      62.000 lần di chuyển bàn chải/phút

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày
      Deep Clean+
      Giúp làm sạch sâu
      Gum Health
      Nhẹ nhàng mát xa nướu
      White+
      Giúp loại bỏ vết ố trên bề mặt răng

    • Công nghệ Cảm biến thông minh

      Phản hồi áp lực
      Rung và tiếng đập
      Nhắc nhở thay mới
      Luôn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

    • Ứng dụng Sonicare

      Theo dõi và báo cáo tiến độ
      Theo dõi kiểu đánh răng theo thời gian, giúp bạn duy trì vệ sinh răng miệng tốt.

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    • so với bàn chải thường.
    • *trong nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, kết quả thực tế có thể khác nhau.
    • **trong 6 tuần so với bàn chải đánh răng thường.
    • ***trong vòng chưa đầy 2 ngày so với bàn chải đánh răng thường.
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