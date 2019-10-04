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Chăm sóc toàn diện cho sức khỏe răng miệng của bạn
Chăm sóc răng miệng toàn diện với Bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare DiamondClean - cho hàm răng trắng hơn chỉ sau một ngày**. Công nghệ kết nối ứng dụng theo dõi thói quen đánh răng của bạn, giúp bạn chăm sóc sức khỏe răng miệng.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Mỗi người vệ sinh răng miệng theo cách khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thiết kế đầu bàn chải này với lông bàn chải nhiều góc để duy trì quá trình loại bỏ mảng bám bất kể kỹ thuật của bạn. Đầu bàn chải All-in-One A3 của chúng tôi mang đến khả năng vệ sinh tốt nhất và loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới 20 lần, nướu khỏe mạnh hơn 15 lần trong sáu tuần và loại bỏ vết bẩn nhiều hơn tới 100% trong vòng chưa đầy hai ngày so với bàn chải đánh răng thường.
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả và chăm sóc răng và nướu của bạn với 62.000 chuyển động lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đưa chất lỏng vào sâu giữa các răng và dọc theo đường viền nướu.
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare có cảm biến quang học thông minh để phát hiện áp lực quá mức. Nếu bạn chải quá mạnh, cảm biến sẽ cho bạn biết thông qua các rung động nhẹ nhàng như một nhắc nhở để giảm áp lực giúp bảo vệ nướu của bạn.
Nâng cao thói quen chăm sóc răng miệng với 12 chế độ đánh răng. Cho dù bạn đang tìm kiếm chế độ làm sạch sâu hay tập trung cụ thể, bạn đều có thể thực hiện được với bàn chải đánh răng điện này. Chọn từ năm chế độ - Clean, White+, Gum Health và Deep Clean+ - và điều chỉnh theo một trong ba mức cường độ để làm sạch theo nhu cầu cá nhân.
Bàn chải đánh răng kết hợp với ứng dụng Sonicare để cung cấp hướng dẫn đánh răng, mẹo và thủ thuật, cùng nội dung điều chỉnh riêng cho bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe răng miệng.
Từ thiết kế mỏng đến kính sạc bóng bẩy, bàn chải điện này được các nhà thiết kế và kỹ sư tận tâm của chúng tôi thiết kế tỉ mỉ. Ngoài ra còn có hộp đựng du lịch có sạc để bạn sạc và bảo vệ bàn chải ở mọi nơi bạn đến.
Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Trải nghiệm đánh răng thường xuyên lên đến 14 ngày chỉ sau một lần sạc, mang đến sự tiện lợi mới cho thói quen đánh răng của bạn.
Cường độ
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Khả năng tương thích
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Công nghệ Cảm biến thông minh
Ứng dụng Sonicare
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