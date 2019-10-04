Loại bỏ mảng bám* hiệu quả hơn 20 lần, nhẹ nhàng với nướu

Mỗi người vệ sinh răng miệng theo cách khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thiết kế đầu bàn chải này với lông bàn chải nhiều góc để duy trì quá trình loại bỏ mảng bám bất kể kỹ thuật của bạn. Đầu bàn chải All-in-One A3 của chúng tôi mang đến khả năng vệ sinh tốt nhất và loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới 20 lần, nướu khỏe mạnh hơn 15 lần trong sáu tuần và loại bỏ vết bẩn nhiều hơn tới 100% trong vòng chưa đầy hai ngày so với bàn chải đánh răng thường.