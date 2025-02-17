Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần so với bàn chải thường

Mỗi người có cách vệ sinh răng miệng khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thiết kế đầu bàn chải này với lông bàn chải đa góc để đảm bảo loại bỏ mảng bám hiệu quả bất kể bạn chải răng theo kiểu gì. Đầu bàn chải đa năng của chúng tôi mang lại hiệu quả làm sạch hàng đầu và loại bỏ mảng bám nhiều hơn đến 20 lần so với bàn chải đánh răng thông thường, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.