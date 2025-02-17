HX9092/14
Đầu bàn chải chăm sóc răng miệng toàn diện
Trải nghiệm những điều tốt nhất của bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare với đầu bàn chải thay thế đa năng này. Mang lại hiệu quả làm trắng, loại bỏ mảng bám và vết ố, cùng với chăm sóc nướu tốt hơn, việc chăm sóc răng miệng toàn diện của bạn bắt đầu ngay tại đây.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Mỗi người có cách vệ sinh răng miệng khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thiết kế đầu bàn chải này với lông bàn chải đa góc để đảm bảo loại bỏ mảng bám hiệu quả bất kể bạn chải răng theo kiểu gì. Đầu bàn chải đa năng của chúng tôi mang lại hiệu quả làm sạch hàng đầu và loại bỏ mảng bám nhiều hơn đến 20 lần so với bàn chải đánh răng thông thường, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.
Đầu bàn chải đa năng của chúng tôi có lông bàn chải hình tam giác giúp tăng diện tích tiếp xúc và làm sạch vết ố hiệu quả hơn. Kết quả là loại bỏ vết ố hiệu quả hơn đến 100% trong chưa đầy hai ngày.*
Lông bàn chải hai bên của đầu bàn chải này dài hơn để giữ cho đường viền nướu được chải sạch ngay cả khi bạn đang tập trung vào răng. Kết quả là nướu khỏe hơn đến 15 lần trong sáu tuần.*
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch và chăm sóc răng và nướu của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.
Tất cả các đầu bàn chải Philips Sonicare đều được thiết kế tỉ mỉ và kiểm nghiệm lâm sàng. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn rằng đầu bàn chải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu suất.
Bạn có biết đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau ba tháng? Các chuyên gia nha khoa khuyên bạn nên thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có công nghệ BrushSync. Công nghệ này theo dõi tần suất và lực chải răng của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay mới.
Đầu bàn chải này tương thích với tất cả các bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare.*** Chỉ cần gắn vào hoặc tháo ra để dễ dàng thay thế và vệ sinh.
Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch trong các sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao 70% nhựa trong đầu bàn chải này là nhựa sinh học.**
Tất cả đầu bàn chải của chúng tôi đều được đóng gói bằng giấy, có thể tái chế ở những nơi có cơ sở tái chế.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox