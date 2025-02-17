Cụm từ tìm kiếm

    Philips Sonicare A3 All-in-one Bộ 2 đầu bàn chải

    HX9092/14

    Đầu bàn chải chăm sóc răng miệng toàn diện

    Trải nghiệm những điều tốt nhất của bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare với đầu bàn chải thay thế đa năng này. Mang lại hiệu quả làm trắng, loại bỏ mảng bám và vết ố, cùng với chăm sóc nướu tốt hơn, việc chăm sóc răng miệng toàn diện của bạn bắt đầu ngay tại đây.

    Giá bán lẻ đề xuất: 895.000 đ

    Philips Sonicare A3 All-in-one Bộ 2 đầu bàn chải

    Đầu bàn chải chăm sóc răng miệng toàn diện

    Nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám nhiều hơn đến 20 lần*

    • Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 20 lần*
    • Răng trắng hơn 100% chỉ trong 2 ngày*
    • Nướu khỏe hơn đến 15 lần trong sáu tuần*
    • Mềm
    • 70% nhựa sinh học**
    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần so với bàn chải thường

    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần so với bàn chải thường

    Mỗi người có cách vệ sinh răng miệng khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thiết kế đầu bàn chải này với lông bàn chải đa góc để đảm bảo loại bỏ mảng bám hiệu quả bất kể bạn chải răng theo kiểu gì. Đầu bàn chải đa năng của chúng tôi mang lại hiệu quả làm sạch hàng đầu và loại bỏ mảng bám nhiều hơn đến 20 lần so với bàn chải đánh răng thông thường, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.

    Loại bỏ vết ố hiệu quả hơn đến 100% trong 2 ngày*

    Loại bỏ vết ố hiệu quả hơn đến 100% trong 2 ngày*

    Đầu bàn chải đa năng của chúng tôi có lông bàn chải hình tam giác giúp tăng diện tích tiếp xúc và làm sạch vết ố hiệu quả hơn. Kết quả là loại bỏ vết ố hiệu quả hơn đến 100% trong chưa đầy hai ngày.*

    Nướu khỏe hơn đến 15 lần trong sáu tuần*

    Nướu khỏe hơn đến 15 lần trong sáu tuần*

    Lông bàn chải hai bên của đầu bàn chải này dài hơn để giữ cho đường viền nướu được chải sạch ngay cả khi bạn đang tập trung vào răng. Kết quả là nướu khỏe hơn đến 15 lần trong sáu tuần.*

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch và chăm sóc răng và nướu của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Đã được chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng

    Đã được chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng

    Tất cả các đầu bàn chải Philips Sonicare đều được thiết kế tỉ mỉ và kiểm nghiệm lâm sàng. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn rằng đầu bàn chải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu suất.

    Duy trì hiệu quả chải răng tối ưu với lời nhắc BrushSync

    Duy trì hiệu quả chải răng tối ưu với lời nhắc BrushSync

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau ba tháng? Các chuyên gia nha khoa khuyên bạn nên thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có công nghệ BrushSync. Công nghệ này theo dõi tần suất và lực chải răng của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay mới.

    Phù hợp với tất cả các tay cầm gắn nhanh Philips Sonicare

    Phù hợp với tất cả các tay cầm gắn nhanh Philips Sonicare

    Đầu bàn chải này tương thích với tất cả các bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare.*** Chỉ cần gắn vào hoặc tháo ra để dễ dàng thay thế và vệ sinh.

    Được làm từ 70% nhựa sinh học**

    Được làm từ 70% nhựa sinh học**

    Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch trong các sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao 70% nhựa trong đầu bàn chải này là nhựa sinh học.**

    Bao bì giấy có thể tái chế

    Bao bì giấy có thể tái chế

    Tất cả đầu bàn chải của chúng tôi đều được đóng gói bằng giấy, có thể tái chế ở những nơi có cơ sở tái chế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng
      Độ cứng của lông bàn chải
      Mềm
      Chất liệu đầu bàn chải
      Đầu cao su mềm, dẻo
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải nhạt dần
      Kích cỡ
      Chuẩn
      Nhận biết đầu bàn chải thông minh

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Không thích hợp cho
      Philips One
      Bàn chải đánh răng tương thích
      Philips Sonicare

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      2 A3 All-in-One

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu
      Được sản xuất tại
      Áo
      Lợi ích
      • Tất cả trong một
      • Lấy cao răng
      • Chăm sóc nướu
      • Loại bỏ vết ố trên răng/Làm trắng răng

    • so với bàn chải thường
    • *được phân bổ cho phần nhựa của đầu bàn chải dựa trên cân bằng khối lượng.
    • **Ngoại trừ Philips One.
