Công nghệ Sonicare thế hệ mới

Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.