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  • Chăm sóc nâng cao cho răng trắng hơn** Chăm sóc nâng cao cho răng trắng hơn** Chăm sóc nâng cao cho răng trắng hơn**

    Philips Sonicare Series 5500 Bàn chải điện

    HX7110/07

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Chăm sóc nâng cao cho răng trắng hơn**

    Kết quả rõ rệt trong tầm tay với răng trắng hơn gấp 2 lần** và loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 10 lần*. Sở hữu Công nghệ Sonicare Thế hệ tiếp theo của chúng tôi cho khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.

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    Có sẵn:

    Giá bán lẻ đề xuất: 3.455.000 đ

    Philips Sonicare Series 5500 Bàn chải điện

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    Chăm sóc nâng cao cho răng trắng hơn**

    Nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*

    • Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 10 lần*
    • Răng trắng hơn gấp 2 lần**
    • Công nghệ Sonicare thế hệ mới
    • Cảm biến áp lực
    • 2 chế độ chải, 1 cường độ
    Răng trắng hơn gấp 2 lần**

    Răng trắng hơn gấp 2 lần**

    Đầu bàn chải C3 Premium Plaque Defense giúp răng trắng hơn. Đầu bàn chải sử dụng một cụm lông cứng, dày đặc ở trung tâm theo hình ngũ giác để làm trắng và đánh bóng răng, giúp răng trắng hơn gấp 2 lần chỉ trong một tuần.** Đầu bàn chải cũng sử dụng các sợi lông được xếp chặt chẽ để loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 10 lần so với bàn chải đánh răng thông thường, đồng thời mang lại cảm giác sạch sẽ sảng khoái cho toàn bộ khoang miệng.

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu

    Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare này được trang bị cảm biến quang học thông minh để phát hiện áp lực quá mức. Cảm biến sẽ cho bạn biết nếu bạn đang chải quá mạnh thông qua các rung động xúc giác, từ đó giảm áp lực, giúp bảo vệ nướu của bạn.

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Tăng cường hiệu quả làm sạch với 2 chế độ chải răng. Cho dù bạn muốn chải mạnh hơn hay tập trung vào một vùng răng cụ thể, bạn đều có thể thực hiện được. Chọn giữa chế độ Làm sạch và Làm trắng.

    Chăm sóc răng miệng ở mọi nơi

    Chăm sóc răng miệng ở mọi nơi

    Hộp đựng du lịch của chúng tôi cho phép bạn mang thiết bị đi khắp mọi nơi. Hộp đựng có kích thước nhỏ gọn nhưng đủ chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bàn chải đánh răng Sonicare của bạn.

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

    21 ngày đánh răng thường xuyên

    21 ngày đánh răng thường xuyên

    Trải nghiệm khả năng chải răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ với một lần sạc duy nhất, mang đến sự tiện lợi vượt trội cho thói quen chải răng hằng ngày của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Cường độ

      Cao
      Để tăng cường độ sạch

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      21 ngày
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Khả năng tương thích tay cầm
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Chỉ báo pin
      Đèn biểu tượng cho biết thời lượng pin
      Túi đựng du lịch
      Túi đựng du lịch
      Bộ hẹn giờ
      BrushPacer và SmartTimer

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại 5500
      Đầu bàn chải
      1 C3 Premium Plaque Defence
      Hộp đựng du lịch:
      1
      Bộ sạc
      1

    • Hiệu suất làm sạch

      Lấy cao răng
      Hiệu quả hơn tới 10 lần*
      Làm trắng
      Răng trắng hơn gấp 2 lần**
      Tốc độ
      Lên tới 62000 lần chải/phút

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày
      Trắng
      Giúp loại bỏ vết ố trên bề mặt răng

    • Công suất

      Điện áp
      100-240V
      Chế độ TẮT (không có phụ kiện)
      Không áp dụng
      Chế độ năng lượng thấp
      < 0,5 Watt

    • Công nghệ Cảm biến thông minh

      Phản hồi áp lực
      Rung và tiếng đập
      Nhắc nhở thay mới
      Tính năng Nhắc nhở thay đầu bàn chải cho bạn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

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    • so với bàn chải thường
    • * ở Chế độ Làm trắng so với bàn chải đánh răng thông thường sử dụng kem đánh răng làm trắng hàng đầu trong 1 tuần
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