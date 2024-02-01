HX7110/07
Chăm sóc nâng cao cho răng trắng hơn**
Kết quả rõ rệt trong tầm tay với răng trắng hơn gấp 2 lần** và loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 10 lần*. Sở hữu Công nghệ Sonicare Thế hệ tiếp theo của chúng tôi cho khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu bàn chải C3 Premium Plaque Defense giúp răng trắng hơn. Đầu bàn chải sử dụng một cụm lông cứng, dày đặc ở trung tâm theo hình ngũ giác để làm trắng và đánh bóng răng, giúp răng trắng hơn gấp 2 lần chỉ trong một tuần.** Đầu bàn chải cũng sử dụng các sợi lông được xếp chặt chẽ để loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 10 lần so với bàn chải đánh răng thông thường, đồng thời mang lại cảm giác sạch sẽ sảng khoái cho toàn bộ khoang miệng.
Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare này được trang bị cảm biến quang học thông minh để phát hiện áp lực quá mức. Cảm biến sẽ cho bạn biết nếu bạn đang chải quá mạnh thông qua các rung động xúc giác, từ đó giảm áp lực, giúp bảo vệ nướu của bạn.
Tăng cường hiệu quả làm sạch với 2 chế độ chải răng. Cho dù bạn muốn chải mạnh hơn hay tập trung vào một vùng răng cụ thể, bạn đều có thể thực hiện được. Chọn giữa chế độ Làm sạch và Làm trắng.
Hộp đựng du lịch của chúng tôi cho phép bạn mang thiết bị đi khắp mọi nơi. Hộp đựng có kích thước nhỏ gọn nhưng đủ chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bàn chải đánh răng Sonicare của bạn.
Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.
Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Trải nghiệm khả năng chải răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ với một lần sạc duy nhất, mang đến sự tiện lợi vượt trội cho thói quen chải răng hằng ngày của bạn.
Cường độ
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Công suất
Công nghệ Cảm biến thông minh
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