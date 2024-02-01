HX7108/05
Chăm sóc nâng cao cho hàm răng trắng sáng
Kết quả rõ rệt trong tầm tay với hàm răng trắng hơn và khả năng loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*. Trang bị công nghệ Sonicare thế hệ mới, mang lại hiệu quả làm sạch mạnh mẽ nhưng vẫn nhẹ nhàng, ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.Xem tất cả lợi ích
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Việc làm sạch sâu cần một cách tiếp cận đặc biệt, và đầu bàn chải C3 Premium Plaque Defense này sử dụng cụm lông dày, cứng ở trung tâm theo hình ngũ giác để làm trắng và đánh bóng răng. Đồng thời, bàn chải loại bỏ mảng bám nhiều gấp 10 lần so với bàn chải tay.
Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare này được trang bị cảm biến quang học thông minh để phát hiện áp lực quá mức. Cảm biến sẽ cho bạn biết nếu bạn đang chải quá mạnh thông qua các rung động xúc giác, từ đó giảm áp lực, giúp bảo vệ nướu của bạn.
Tăng cường hiệu quả làm sạch với 2 chế độ chải. Dù bạn muốn lực chải mạnh hơn một chút hay làm sạch nhẹ nhàng, bạn có thể chọn giữa 2 mức cường độ.
Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.
Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Trải nghiệm khả năng chải răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ với một lần sạc duy nhất, mang đến sự tiện lợi vượt trội cho thói quen chải răng hằng ngày của bạn.
Cường độ
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Công suất
Công nghệ Cảm biến thông minh
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