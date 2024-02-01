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  • Chăm sóc nâng cao cho hàm răng trắng sáng Chăm sóc nâng cao cho hàm răng trắng sáng Chăm sóc nâng cao cho hàm răng trắng sáng

    Philips Sonicare Series 5300 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

    HX7108/05

    Overall rating / 5
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    Chăm sóc nâng cao cho hàm răng trắng sáng

    Kết quả rõ rệt trong tầm tay với hàm răng trắng hơn và khả năng loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*. Trang bị công nghệ Sonicare thế hệ mới, mang lại hiệu quả làm sạch mạnh mẽ nhưng vẫn nhẹ nhàng, ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.

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    Có sẵn:

    Giá bán lẻ đề xuất: 2.955.000 đ

    Philips Sonicare Series 5300 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

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    Chăm sóc nâng cao cho hàm răng trắng sáng

    Nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*

    • Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 10 lần*
    • Loại bỏ vết ố vượt trội và cho răng trắng sáng hơn*
    • Công nghệ Sonicare thế hệ mới
    • Cảm biến áp lực
    • 1 chế độ chải, 2 mức cường độ
    Loại bỏ mảng bám vượt trội và cho răng trắng sáng hơn*

    Loại bỏ mảng bám vượt trội và cho răng trắng sáng hơn*

    Việc làm sạch sâu cần một cách tiếp cận đặc biệt, và đầu bàn chải C3 Premium Plaque Defense này sử dụng cụm lông dày, cứng ở trung tâm theo hình ngũ giác để làm trắng và đánh bóng răng. Đồng thời, bàn chải loại bỏ mảng bám nhiều gấp 10 lần so với bàn chải tay.

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu

    Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare này được trang bị cảm biến quang học thông minh để phát hiện áp lực quá mức. Cảm biến sẽ cho bạn biết nếu bạn đang chải quá mạnh thông qua các rung động xúc giác, từ đó giảm áp lực, giúp bảo vệ nướu của bạn.

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Tăng cường hiệu quả làm sạch với 2 chế độ chải. Dù bạn muốn lực chải mạnh hơn một chút hay làm sạch nhẹ nhàng, bạn có thể chọn giữa 2 mức cường độ.

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

    21 ngày đánh răng thường xuyên

    21 ngày đánh răng thường xuyên

    Trải nghiệm khả năng chải răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ với một lần sạc duy nhất, mang đến sự tiện lợi vượt trội cho thói quen chải răng hằng ngày của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Cường độ

      Cao
      Để tăng cường độ sạch
      Thấp
      Dành cho răng và nướu nhạy cảm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      21 ngày
      Pin
      Có thể sạc lại
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Chỉ báo pin
      Đèn biểu tượng cho biết thời lượng pin
      Khả năng tương thích tay cầm
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Bộ hẹn giờ
      BrushPacer và SmartTimer

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại 5300
      Đầu bàn chải
      1 C3 Premium Plaque Defense
      Bộ sạc
      1

    • Hiệu suất làm sạch

      Lấy cao răng
      Hiệu quả hơn tới 10 lần*
      Tốc độ
      62.000 lần di chuyển bàn chải/phút

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

    • Công suất

      Điện áp
      100-240V
      Chế độ TẮT (không có phụ kiện)
      Không áp dụng
      Chế độ năng lượng thấp
      < 0,5 Watt

    • Công nghệ Cảm biến thông minh

      Phản hồi áp lực
      Rung và tiếng đập
      Nhắc nhở thay mới
      Tính năng Nhắc nhở thay đầu bàn chải cho bạn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

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