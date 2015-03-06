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  • Đánh răng vui hơn, tốt hơn bằng sóng âm Đánh răng vui hơn, tốt hơn bằng sóng âm Đánh răng vui hơn, tốt hơn bằng sóng âm

    Philips Sonicare For Kids Bàn chải điện sóng âm

    HX6321/03

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    Đánh răng vui hơn, tốt hơn bằng sóng âm

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare For Kids hỗ trợ Bluetooth tương tác với một ứng dụng thú vị giúp trẻ đánh răng tốt hơn và lâu hơn. Trẻ luôn cảm thấy vui vẻ trong khi học cách đánh răng và duy trì thói quen tốt này trong suốt cuộc đời.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.855.000 đ

    Philips Sonicare For Kids Bàn chải điện sóng âm

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    Đánh răng vui hơn, tốt hơn bằng sóng âm

    Khởi đầu thú vị cho thói quen lành mạnh suốt đời

    • Tích hợp Bluetooth®
    • Ứng dụng hướng dẫn
    • 1 đầu bàn chải
    • 2 chế độ
    Chỉ cần làm theo ứng dụng

    Chỉ cần làm theo ứng dụng

    Trẻ em chơi cùng ứng dụng tương tác trong giờ đánh răng. Ứng dụng Sonicare For Kids hướng dẫn trẻ cách đánh răng bằng các hình ảnh động vui nhộn và phần thưởng được thiết kế để hỗ trợ trẻ trong quá trình xây dựng thói quen.

    98% cha mẹ được khảo sát nói rằng việc dạy con đánh răng lâu và hiệu quả cũng trở nên dễ dàng hơn*

    98% cha mẹ được khảo sát nói rằng việc dạy con đánh răng lâu và hiệu quả cũng trở nên dễ dàng hơn*

    Với bàn chải đánh răng và ứng dụng Philips Sonicare For Kids, trẻ có thể tự khám phá cách đánh răng đúng cách. Ứng dụng đồng bộ với bàn chải điện sóng âm của trẻ qua Bluetooth để hiển thị các kỹ thuật đánh răng phù hợp và theo dõi hiệu suất. Trẻ có thể xem mình đánh răng tốt như thế nào và nhận được phần thưởng thú vị khi hoàn thành tốt công việc. Mang tính giáo dục và hiệu quả, 98% cha mẹ được khảo sát nói rằng việc dạy con đánh răng lâu và hiệu quả cũng trở nên dễ dàng hơn*. Đây là cách thú vị giúp trẻ phát triển thói quen chăm sóc răng miệng lành mạnh sẽ kéo dài suốt đời.

    Huấn luyện viên đánh răng cá nhân của con bạn

    Huấn luyện viên đánh răng cá nhân của con bạn

    Niềm vui bắt đầu ngay khi đến giờ đánh răng. Với Sonicare For Kids, trẻ có thể kiếm được phần thưởng là thức ăn lành mạnh để cho Sparkly ăn, nhân vật sẽ khuyến khích trẻ đánh răng lâu hơn và theo cách tốt hơn.

    Phát triển thói quen suốt đời

    Phát triển thói quen suốt đời

    Ứng dụng Sonicare For Kids được thiết kế để giúp trẻ đánh răng dễ dàng hơn. Sparkly khuyến khích trẻ đánh răng từng phần trong miệng để chải đều. Tốc độ tăng dần lên 2 phút theo thời gian để đáp ứng khuyến nghị về thời gian đánh răng.

    Không cần đồng bộ liên tục

    Không cần đồng bộ liên tục

    Bàn chải điện lưu dữ liệu cho tối đa 20 lần đánh răng, nghĩa là không cần phải đồng bộ liên tục. Bàn chải điện cũng lưu thông tin về thời gian, vì vậy bạn có thể dễ dàng theo dõi mức độ tuân thủ thói quen của trẻ.

    Chuyển động cơ học đẩy chất lỏng vào giữa các răng

    Chuyển động cơ học đẩy chất lỏng vào giữa các răng

    Khi trẻ học cách đánh răng, công nghệ sóng âm của chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại. Chuyển động cơ học độc đáo của bàn chải điện Philips Sonicare nhẹ nhàng và hiệu quả tiếp cận sâu giữa các răng và dọc theo đường viền nướu. Với hơn 500 lần chải mỗi giây, công suất làm sạch bằng sóng âm giúp bù đắp cho các kỹ thuật đang dần phát triển khi trẻ đánh răng tốt hơn. Công nghệ này giúp bàn chải Philips Sonicare For Kids hiệu quả hơn tới 75% so với bàn chải thường, giúp kiểm tra răng miệng thành công hơn.

    Nhãn dán vui nhộn tùy chỉnh thay đổi

    Nhãn dán vui nhộn tùy chỉnh thay đổi

    Nhãn dán tay cầm vui nhộn cho phép trẻ chọn giao diện bàn chải đánh răng của mình. Với tám thiết kế có thể thay đổi bên trong mỗi hộp bàn chải điện sóng âm, trẻ có thể thay đổi giao diện bàn chải của mình thường xuyên tùy thích. Kết hợp với cơ hội tùy chỉnh giao diện nhân vật của ứng dụng, trải nghiệm Philips Sonicare For Kids giúp chăm sóc răng miệng hiệu quả, hấp dẫn và thú vị mọi lúc.

    2 chế độ công suất thân thiện với trẻ em mang lại khả năng làm sạch nhẹ nhàng, hiệu quả

    2 chế độ công suất thân thiện với trẻ em mang lại khả năng làm sạch nhẹ nhàng, hiệu quả

    Với hai chế độ công suất thân thiện với trẻ em, bàn chải điện này cung cấp khả năng làm sạch phù hợp cho các độ tuổi khác nhau; chế độ thấp cho trẻ nhỏ và chế độ cao cho trẻ lớn hơn.

    Thiết kế nhiều tay cầm cho cha mẹ và trẻ

    Thiết kế nhiều tay cầm cho cha mẹ và trẻ

    Được thiết kế theo công thái học để trẻ có thể tự cầm đánh răng hoặc nhờ cha mẹ cầm. Mỗi bàn chải đánh răng Philips Sonicare For Kids đều có tay cầm được thiết kế thông minh cho phép cha mẹ và trẻ em cùng đánh răng nếu muốn. Tay cầm chắc chắn đảm bảo những bàn tay nhỏ hơn có thể dễ dàng điều khiển bàn chải một mình, trong khi thiết kế rộng rãi giúp cha mẹ có không gian để hỗ trợ khi cần. Thiết kế tay cầm chắc chắn giúp trẻ dễ dàng cất bàn chải đánh răng ở tư thế thẳng đứng hoặc thoa kem đánh răng khi bàn chải nằm phẳng.

    Đầu bàn chải cao su được thiết kế để bảo vệ răng đang mọc

    Đầu bàn chải cao su được thiết kế để bảo vệ răng đang mọc

    Đầu bàn chải cao su của bàn chải điện này được thiết kế để giúp bảo vệ răng đang mọc

    Được các nha sĩ ưa chuộng

    Được các nha sĩ ưa chuộng

    Chọn loại bàn chải được các chuyên gia nha khoa ưa chuộng. 91% cha mẹ là chuyên gia nha khoa thích dùng Philips Sonicare For Kids cho con mình****

    Có 2 kích thước đầu bàn chải

    Bàn chải điện Philips Sonicare này đi kèm với 1 đầu bàn chải kích thước nhỏ gọn. Đầu bàn chải kích thước tiêu chuẩn cũng được mua riêng. Đầu bàn chải Philips Sonicare for Kids được thiết kế riêng để nhẹ nhàng làm sạch và bảo vệ răng khi răng phát triển.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      110-220 V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      Lên đến 2 tuần
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Xanh nước biển

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Khả năng tương thích

      Khả năng tương thích với Android
      • Điện thoại Android
      • Máy tính bảng hỗ trợ Bluetooth 4.0
      Khả năng tương thích với iOS
      • iPhone 4S trở lên
      • iPad thế hệ thứ 3 trở lên
      • với hệ điều hành iOS7

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      Màn hình phát sáng
      Thân bàn chải
      • Tay cầm cao su để cầm nắm dễ dàng
      • Thiết kế mảnh tiện dụng
      Kết cấu đầu bàn chải
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Chỉ báo pin
      Đèn hiển thị trạng thái pin
      Thời gian đánh răng
      Lên đến 3 tuần**

    • Bộ phận đi kèm

      Tay cầm
      1 Tay cầm hỗ trợ Bluetooth Sonicare for Kids
      Đầu bàn chải
      2 Sonicare for Kids đầu bàn chải thu gọn
      Bộ sạc
      1

    • Hiệu suất làm sạch

      Hiệu suất
      Hiệu quả hơn 75%*
      Lợi ích sức khỏe
      Để có thói quen chăm sóc răng miệng lành mạnh
      Tốc độ
      Lên tới 62000 lần chải/phút
      Bộ hẹn giờ
      Bộ định giờ đánh răng cho bé và Bộ định giờ góc 30 giây

    • Chế độ

      Chế độ công suất
      2

    • Hỗ trợ phần mềm

      Bản cập nhật phần mềm
      Philips cung cấp các bản cập nhật phần mềm có liên quan trong thời gian 2 năm kể từ ngày mua.

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    • cha mẹ được khảo sát so với chỉ sử dụng bàn chải đánh răng
    • ** dựa trên hai lần đánh răng mỗi ngày, mỗi lần 2 phút
    • * so với bàn chải thường
    • *** khảo sát các chuyên gia nha khoa Hoa Kỳ có trẻ từ 4-10 tuổi
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