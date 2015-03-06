HX6321/03
Đánh răng vui hơn, tốt hơn bằng sóng âm
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare For Kids hỗ trợ Bluetooth tương tác với một ứng dụng thú vị giúp trẻ đánh răng tốt hơn và lâu hơn. Trẻ luôn cảm thấy vui vẻ trong khi học cách đánh răng và duy trì thói quen tốt này trong suốt cuộc đời.Xem tất cả lợi ích
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Trẻ em chơi cùng ứng dụng tương tác trong giờ đánh răng. Ứng dụng Sonicare For Kids hướng dẫn trẻ cách đánh răng bằng các hình ảnh động vui nhộn và phần thưởng được thiết kế để hỗ trợ trẻ trong quá trình xây dựng thói quen.
Với bàn chải đánh răng và ứng dụng Philips Sonicare For Kids, trẻ có thể tự khám phá cách đánh răng đúng cách. Ứng dụng đồng bộ với bàn chải điện sóng âm của trẻ qua Bluetooth để hiển thị các kỹ thuật đánh răng phù hợp và theo dõi hiệu suất. Trẻ có thể xem mình đánh răng tốt như thế nào và nhận được phần thưởng thú vị khi hoàn thành tốt công việc. Mang tính giáo dục và hiệu quả, 98% cha mẹ được khảo sát nói rằng việc dạy con đánh răng lâu và hiệu quả cũng trở nên dễ dàng hơn*. Đây là cách thú vị giúp trẻ phát triển thói quen chăm sóc răng miệng lành mạnh sẽ kéo dài suốt đời.
Niềm vui bắt đầu ngay khi đến giờ đánh răng. Với Sonicare For Kids, trẻ có thể kiếm được phần thưởng là thức ăn lành mạnh để cho Sparkly ăn, nhân vật sẽ khuyến khích trẻ đánh răng lâu hơn và theo cách tốt hơn.
Ứng dụng Sonicare For Kids được thiết kế để giúp trẻ đánh răng dễ dàng hơn. Sparkly khuyến khích trẻ đánh răng từng phần trong miệng để chải đều. Tốc độ tăng dần lên 2 phút theo thời gian để đáp ứng khuyến nghị về thời gian đánh răng.
Bàn chải điện lưu dữ liệu cho tối đa 20 lần đánh răng, nghĩa là không cần phải đồng bộ liên tục. Bàn chải điện cũng lưu thông tin về thời gian, vì vậy bạn có thể dễ dàng theo dõi mức độ tuân thủ thói quen của trẻ.
Khi trẻ học cách đánh răng, công nghệ sóng âm của chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại. Chuyển động cơ học độc đáo của bàn chải điện Philips Sonicare nhẹ nhàng và hiệu quả tiếp cận sâu giữa các răng và dọc theo đường viền nướu. Với hơn 500 lần chải mỗi giây, công suất làm sạch bằng sóng âm giúp bù đắp cho các kỹ thuật đang dần phát triển khi trẻ đánh răng tốt hơn. Công nghệ này giúp bàn chải Philips Sonicare For Kids hiệu quả hơn tới 75% so với bàn chải thường, giúp kiểm tra răng miệng thành công hơn.
Nhãn dán tay cầm vui nhộn cho phép trẻ chọn giao diện bàn chải đánh răng của mình. Với tám thiết kế có thể thay đổi bên trong mỗi hộp bàn chải điện sóng âm, trẻ có thể thay đổi giao diện bàn chải của mình thường xuyên tùy thích. Kết hợp với cơ hội tùy chỉnh giao diện nhân vật của ứng dụng, trải nghiệm Philips Sonicare For Kids giúp chăm sóc răng miệng hiệu quả, hấp dẫn và thú vị mọi lúc.
Với hai chế độ công suất thân thiện với trẻ em, bàn chải điện này cung cấp khả năng làm sạch phù hợp cho các độ tuổi khác nhau; chế độ thấp cho trẻ nhỏ và chế độ cao cho trẻ lớn hơn.
Được thiết kế theo công thái học để trẻ có thể tự cầm đánh răng hoặc nhờ cha mẹ cầm. Mỗi bàn chải đánh răng Philips Sonicare For Kids đều có tay cầm được thiết kế thông minh cho phép cha mẹ và trẻ em cùng đánh răng nếu muốn. Tay cầm chắc chắn đảm bảo những bàn tay nhỏ hơn có thể dễ dàng điều khiển bàn chải một mình, trong khi thiết kế rộng rãi giúp cha mẹ có không gian để hỗ trợ khi cần. Thiết kế tay cầm chắc chắn giúp trẻ dễ dàng cất bàn chải đánh răng ở tư thế thẳng đứng hoặc thoa kem đánh răng khi bàn chải nằm phẳng.
Đầu bàn chải cao su của bàn chải điện này được thiết kế để giúp bảo vệ răng đang mọc
Chọn loại bàn chải được các chuyên gia nha khoa ưa chuộng. 91% cha mẹ là chuyên gia nha khoa thích dùng Philips Sonicare For Kids cho con mình****
Bàn chải điện Philips Sonicare này đi kèm với 1 đầu bàn chải kích thước nhỏ gọn. Đầu bàn chải kích thước tiêu chuẩn cũng được mua riêng. Đầu bàn chải Philips Sonicare for Kids được thiết kế riêng để nhẹ nhàng làm sạch và bảo vệ răng khi răng phát triển.
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Khả năng tương thích
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Hỗ trợ phần mềm
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