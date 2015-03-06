98% cha mẹ được khảo sát nói rằng việc dạy con đánh răng lâu và hiệu quả cũng trở nên dễ dàng hơn*

Với bàn chải đánh răng và ứng dụng Philips Sonicare For Kids, trẻ có thể tự khám phá cách đánh răng đúng cách. Ứng dụng đồng bộ với bàn chải điện sóng âm của trẻ qua Bluetooth để hiển thị các kỹ thuật đánh răng phù hợp và theo dõi hiệu suất. Trẻ có thể xem mình đánh răng tốt như thế nào và nhận được phần thưởng thú vị khi hoàn thành tốt công việc. Mang tính giáo dục và hiệu quả, 98% cha mẹ được khảo sát nói rằng việc dạy con đánh răng lâu và hiệu quả cũng trở nên dễ dàng hơn*. Đây là cách thú vị giúp trẻ phát triển thói quen chăm sóc răng miệng lành mạnh sẽ kéo dài suốt đời.