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    Philips Sonicare For Kids Đầu bàn chải điện sóng âm thu gọn

    HX6032/63

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Vệ sinh vượt trội trong vài giây.*

    Đầu bàn chải đánh răng Sonicare For Kids phù hợp dùng cho trẻ đang mọc răng. Đầu bàn chải hoạt động độc quyền với bàn chải đánh răng điện For Kids, cùng nhau mang lại trải nghiệm an toàn và dễ chịu hơn, giúp trẻ hình thành thói quen đánh răng mỗi ngày.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 415.000 đ

    Philips Sonicare For Kids Đầu bàn chải điện sóng âm thu gọn

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    Vệ sinh vượt trội trong vài giây.*

    Vệ sinh và chăm sóc răng miệng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

    • Gói 2 sản phẩm
    • Kích thước nhỏ gọn
    • Có thể gắn vào
    • Vệ sinh thân thiện với trẻ em
    Trẻ từ 3 tuổi trở lên

    Trẻ từ 3 tuổi trở lên

    Đầu bàn chải đánh răng tiêu chuẩn Philips Sonicare For Kids có hình dạng cong phù hợp với răng của trẻ từ 3 tuổi trở lên và lông bàn chải mềm mại để có trải nghiệm làm sạch nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có khuôn cao su ở mặt sau của đầu bàn chải để làm sạch an toàn hơn, dễ chịu hơn. Ngoài ra còn có kích thước tiêu chuẩn lớn hơn dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.

    Vệ sinh vượt trội, tận dụng từng giây

    Vệ sinh vượt trội, tận dụng từng giây

    Công suất sóng âm của chúng tôi cho phép bạn tận dụng tối đa thời gian hạn chế mà trẻ dành cho việc đánh răng khi chúng hình thành thói quen lành mạnh và hoàn thiện kỹ thuật đánh răng của mình.

    Phù hợp với mọi bàn chải Philips Sonicare có thiết kế kiểu lắp vào

    Phù hợp với mọi bàn chải Philips Sonicare có thiết kế kiểu lắp vào

    Đầu bàn chải Philips Sonicare For Kids có thể gắn vào và tháo ra khỏi tay cầm bàn chải để vừa vặn an toàn, cũng như dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh.

    Một phần của thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt hơn

    Một phần của thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt hơn

    Giống như tất cả các đầu bàn chải thương hiệu Philips Sonicare chính hãng, đầu bàn chải này an toàn cho răng và nướu. Mỗi đầu bàn chải đều đã được kiểm tra chất lượng để có hiệu suất và độ bền vượt trội.

    Được thiết kế để tối đa hóa chuyển động điện sóng âm

    Được thiết kế để tối đa hóa chuyển động điện sóng âm

    Đầu bàn chải Philips Sonicare đóng vai trò rất quan trọng đối với công nghệ cốt lõi của chúng tôi về chuyển động bàn chải tần số cao, biên độ cao, thực hiện hơn 31.000 lần chải mỗi phút. Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của chúng tôi tăng tối đa công suất từ tay cầm đến đầu bàn chải. Chuyển động điện sóng âm này tạo ra một tác động chất lỏng động học dẫn chất lỏng vào sâu giữa các răng và dọc theo đường viền nướu để làm sạch vượt trội nhưng nhẹ nhàng mọi lúc.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Độ cứng của lông bàn chải
      T.bình
      Màu sắc
      Xanh nước biển
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải mờ đi
      Chất liệu đầu bàn chải
      Không chứa BPA
      Kích cỡ
      Nhỏ gọn

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Phù hợp với các mẫu máy sau
      for Kids

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      2 Sonicare for Kids đầu bàn chải thu gọn

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu

    • Lợi ích sức khỏe

      Lấy cao răng
      Giúp loại bỏ mảng bám

    Badge-D2C

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