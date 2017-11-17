HX6032/63
Vệ sinh vượt trội trong vài giây.*
Đầu bàn chải đánh răng Sonicare For Kids phù hợp dùng cho trẻ đang mọc răng. Đầu bàn chải hoạt động độc quyền với bàn chải đánh răng điện For Kids, cùng nhau mang lại trải nghiệm an toàn và dễ chịu hơn, giúp trẻ hình thành thói quen đánh răng mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
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Đầu bàn chải đánh răng tiêu chuẩn Philips Sonicare For Kids có hình dạng cong phù hợp với răng của trẻ từ 3 tuổi trở lên và lông bàn chải mềm mại để có trải nghiệm làm sạch nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có khuôn cao su ở mặt sau của đầu bàn chải để làm sạch an toàn hơn, dễ chịu hơn. Ngoài ra còn có kích thước tiêu chuẩn lớn hơn dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.
Công suất sóng âm của chúng tôi cho phép bạn tận dụng tối đa thời gian hạn chế mà trẻ dành cho việc đánh răng khi chúng hình thành thói quen lành mạnh và hoàn thiện kỹ thuật đánh răng của mình.
Đầu bàn chải Philips Sonicare For Kids có thể gắn vào và tháo ra khỏi tay cầm bàn chải để vừa vặn an toàn, cũng như dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh.
Giống như tất cả các đầu bàn chải thương hiệu Philips Sonicare chính hãng, đầu bàn chải này an toàn cho răng và nướu. Mỗi đầu bàn chải đều đã được kiểm tra chất lượng để có hiệu suất và độ bền vượt trội.
Đầu bàn chải Philips Sonicare đóng vai trò rất quan trọng đối với công nghệ cốt lõi của chúng tôi về chuyển động bàn chải tần số cao, biên độ cao, thực hiện hơn 31.000 lần chải mỗi phút. Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của chúng tôi tăng tối đa công suất từ tay cầm đến đầu bàn chải. Chuyển động điện sóng âm này tạo ra một tác động chất lỏng động học dẫn chất lỏng vào sâu giữa các răng và dọc theo đường viền nướu để làm sạch vượt trội nhưng nhẹ nhàng mọi lúc.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
Lợi ích sức khỏe
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