Trẻ từ 3 tuổi trở lên

Đầu bàn chải đánh răng tiêu chuẩn Philips Sonicare For Kids có hình dạng cong phù hợp với răng của trẻ từ 3 tuổi trở lên và lông bàn chải mềm mại để có trải nghiệm làm sạch nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có khuôn cao su ở mặt sau của đầu bàn chải để làm sạch an toàn hơn, dễ chịu hơn. Ngoài ra còn có kích thước tiêu chuẩn lớn hơn dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.