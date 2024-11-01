HX6042/63
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công suất sóng âm của chúng tôi cho phép bạn tận dụng tối đa thời gian hạn chế mà trẻ dành cho việc đánh răng khi chúng hình thành thói quen lành mạnh và hoàn thiện kỹ thuật đánh răng của mình.
Đầu bàn chải Philips Sonicare For Kids có thể gắn vào và tháo ra khỏi tay cầm bàn chải để vừa vặn an toàn, cũng như dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh.
Giống như tất cả các đầu bàn chải thương hiệu Philips Sonicare chính hãng, đầu bàn chải này an toàn cho răng và nướu. Mỗi đầu bàn chải đều đã được kiểm tra chất lượng để có hiệu suất và độ bền vượt trội.
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