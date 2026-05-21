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Daily Collection Máy làm sốt sambal
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HR3448/00
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Làm sốt sambal tươi trong vài giây - nhanh hơn và dễ dàng hơn - mà không làm mất đi hương vị, kết cấu và mùi thơm.
Có bọt thoát ra từ máy xay Philips