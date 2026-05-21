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Daily Collection Máy làm sốt sambal

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Daily CollectionMáy làm sốt sambal

HR3448/00

Daily Collection Máy làm sốt sambal

Ngừng sản xuất

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Hướng dẫn và tài liệu

Làm sốt sambal tươi trong vài giây - nhanh hơn và dễ dàng hơn - mà không làm mất đi hương vị, kết cấu và mùi thơm.

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  • 21 May 2026

Khắc phục sự cố