Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Sambal Maker HR3448/00

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy làm sốt sambal

HR3448/00

3.6

| (5) Đánh giá

Tương ớt tươi cay chỉ trong vài giây

Làm sốt sambal tươi trong vài giây - nhanh hơn và dễ dàng hơn - mà không làm mất đi hương vị, kết cấu và mùi thơm.

Xem tất cả lợi ích

2/3 người dùng thích máy làm sốt sambal hơn là chày và cối

Tương ớt tươi cay chỉ trong vài giây

  • 400 W

  • Lưỡi dao chữ S được cấp bằng sáng chế

  • Cối nhựa 1,5 lít

  • ProBlend 4

Thiết kế lưỡi dao chữ S được cấp bằng sáng chế

Công nghệ lưỡi dao S được cấp bằng sáng chế mô phỏng thao tác cắt của con người như đảo và giã nguyên liệu thành xốt đặc, sệt cho kết cấu sambal mong muốn

Cối 1,5 lít

Cối 1,5 lít để làm món sinh tố bổ dưỡng

Rót một cách tiện lợi hơn với vòi mới

Thiết kế mới của vòi chống rỉ nước sau khi rót vào ly.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.6

trên 5

5

Đánh giá

4
1

08/07/2021

Malaysia

Malaysia

The Best Sambal Maker

I like to eat sambal belacan, so this blander is the best choice to who don't like to use stone mortar.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker

Ngày Sử Dụng 2021-01-07

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker

Ngày Sử Dụng 2021-01-07

19/11/2018

Malaysia

Malaysia

Great for making sambal

Design is stylish and really helpful for making sambal

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker

17/04/2020

Malaysia

Malaysia

Rubber blender always loose

The rubber ring part of bottom blender always took off and i didnt know where to find the spare part

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker

Ngày Sử Dụng 2018-04-17

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker

Ngày Sử Dụng 2018-04-17

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe