Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HR3448/00
Tương ớt tươi cay chỉ trong vài giây
Làm sốt sambal tươi trong vài giây - nhanh hơn và dễ dàng hơn - mà không làm mất đi hương vị, kết cấu và mùi thơm.
400 W
Lưỡi dao chữ S được cấp bằng sáng chế
Cối nhựa 1,5 lít
ProBlend 4
Công nghệ lưỡi dao S được cấp bằng sáng chế mô phỏng thao tác cắt của con người như đảo và giã nguyên liệu thành xốt đặc, sệt cho kết cấu sambal mong muốn
Cối 1,5 lít để làm món sinh tố bổ dưỡng
Thiết kế mới của vòi chống rỉ nước sau khi rót vào ly.
3.6
trên 5
5
Đánh giá
Tashapinky
08/07/2021
Malaysia
The Best Sambal Maker
I like to eat sambal belacan, so this blander is the best choice to who don't like to use stone mortar.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker
Ngày Sử Dụng 2021-01-07
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker
Ngày Sử Dụng 2021-01-07
Pete4989
19/11/2018
Malaysia
Great for making sambal
Design is stylish and really helpful for making sambal
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker
MrShapit
17/04/2020
Malaysia
Rubber blender always loose
The rubber ring part of bottom blender always took off and i didnt know where to find the spare part
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker
Ngày Sử Dụng 2018-04-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR3448/00 Sambal Maker
Ngày Sử Dụng 2018-04-17