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Series 5000 Máy xay cầm tay
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HR2683/00
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Máy xay cầm tay Series 5000 của Philips có công suất cao hơn 50%* để xay nhuyễn mọi nguyên liệu. Bạn vừa có hỗn hợp xay mịn vừa khám phá những cách mới để chế biến món ăn của bạn!
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