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Mới
Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
Máy xay cầm tay Series 5000 của Philips có công suất cao hơn 50%* để xay nhuyễn mọi nguyên liệu. Bạn vừa có hỗn hợp xay mịn vừa khám phá những cách mới để chế biến món ăn của bạn!
Blender
Máy xay cầm tay mạnh nhất từ trước đến nay của chúng tôi xay những nguyên liệu cứng nhất, làm sữa hạt tự làm hay sinh tố trái cây đông lạnh ngay lập tức.
Công nghệ được cấp bằng sáng chế kết hợp động cơ mạnh nhất của chúng tôi với bộ lưỡi dao có hình dạng độc đáo và tấm chắn chống văng để đảo trộn nguyên liệu tối ưu, dễ dàng vệ sinh và không gây lộn xộn. Máy mang đến hiệu quả xay nhuyễn mịn mọi lúc.
Gắn cối cắt gọn nhẹ để cắt hành tây và rau thơm, nghiền các loại hạt, v.v. Dung tích 0,5 lít để cắt nhỏ nguyên liệu mà bạn cần trong khi chế biến.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Gavin
01/10/2026
Singapore
Top Performer
Great blender mixer and slicer Good functional design Easy to use and clean
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 5000 Series HR2684/00 Hand Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 5000 Series HR2684/00 Hand Blender