Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại

Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá