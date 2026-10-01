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  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất
  • Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất

Mới

Series 5000Máy xay cầm tay

HR2683/00

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất

Máy xay cầm tay Series 5000 của Philips có công suất cao hơn 50%* để xay nhuyễn mọi nguyên liệu. Bạn vừa có hỗn hợp xay mịn vừa khám phá những cách mới để chế biến món ăn của bạn!

Xem tất cả lợi ích

Máy xay cầm tay mạnh nhất của chúng tôi

Nhanh chóng xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhất

  • Blender

Công suất mạnh 1200 Watt

Công suất mạnh 1200 Watt

Máy xay cầm tay mạnh nhất từ trước đến nay của chúng tôi xay những nguyên liệu cứng nhất, làm sữa hạt tự làm hay sinh tố trái cây đông lạnh ngay lập tức.

Xay nhanh hơn, nhuyễn hơn với Công nghệ ProMix

Xay nhanh hơn, nhuyễn hơn với Công nghệ ProMix

Công nghệ được cấp bằng sáng chế kết hợp động cơ mạnh nhất của chúng tôi với bộ lưỡi dao có hình dạng độc đáo và tấm chắn chống văng để đảo trộn nguyên liệu tối ưu, dễ dàng vệ sinh và không gây lộn xộn. Máy mang đến hiệu quả xay nhuyễn mịn mọi lúc.

Cối cắt gọn nhẹ dùng để cắt nhỏ rau thơm, hạt, thịt, v.v

Cối cắt gọn nhẹ dùng để cắt nhỏ rau thơm, hạt, thịt, v.v

Gắn cối cắt gọn nhẹ để cắt hành tây và rau thơm, nghiền các loại hạt, v.v. Dung tích 0,5 lít để cắt nhỏ nguyên liệu mà bạn cần trong khi chế biến.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

01/10/2026

Singapore

Singapore

Top Performer

Great blender mixer and slicer Good functional design Easy to use and clean

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 5000 Series HR2684/00 Hand Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 5000 Series HR2684/00 Hand Blender

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