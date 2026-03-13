Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W và nhiều tốc độ, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạn