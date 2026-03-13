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Máy xay sinh tố

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Máy xay sinh tố

HR2116/01

Máy xay sinh tố

Ngừng sản xuất

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Hướng dẫn và tài liệu

User Manual Philips Blender

  • PDF tệp, 2.7 MB
  • 13 March 2026

Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W và nhiều tốc độ, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạn

  • PDF tệp
  • 19 October 2026

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