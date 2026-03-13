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Máy xay sinh tố
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HR2116/01
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User Manual Philips Blender
Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W và nhiều tốc độ, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạn
Tất cả (2)
Tôi có thể đổ chất lỏng nóng vào cối xay của máy xay Philips không?
Cách cho nguyên liệu vào khi máy xay Philips đang chạy
Máy xay Philips của tôi bị tắc nghẽn trong khi xử lý