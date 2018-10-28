Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Hơn cả máy xay sinh tố
Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W và nhiều tốc độ, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạn
Cối xay khô/ngũ cốc
Cối thủy tinh 2 lít
Máy nghiền đa năng
Động cơ 600W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.
Nhiều lựa chọn cài đặt, xay theo nhiều tốc độ khác nhau và ở nhiều cấp độ khác nhau.
Nghiền và xay hoàn hảo với những lưỡi cắt kiểu răng cưa bền và siêu sắc này.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
JennyChung29
28/10/2018
Việt Nam
Máy rất tốt
Máy mới mua nên rất tốt, hi vọng tương lai siêu bền của máy. Tôi tin tưởng hàng của Philips, good!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2116/01 Máy xay sinh tố
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2116/01 Máy xay sinh tố