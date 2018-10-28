Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Standard Product Photo Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Product Detail Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Alternative Product Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2116/01
  • Standard Product Photo Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Product Detail Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Alternative Product Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2116/01

Ngừng sản xuất

Máy xay sinh tố

HR2116/01

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Hơn cả máy xay sinh tố

Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W và nhiều tốc độ, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạn

Xem tất cả lợi ích

Xay sinh tố trái cây tuyệt vời và làm món súp ngon miệng.

Hơn cả máy xay sinh tố

  • Cối xay khô/ngũ cốc

  • Cối thủy tinh 2 lít

  • Máy nghiền đa năng

Động cơ 600W mạnh mẽ

Động cơ 600W mạnh mẽ

Động cơ 600W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.

Nhiều tốc độ

Nhiều tốc độ

Nhiều lựa chọn cài đặt, xay theo nhiều tốc độ khác nhau và ở nhiều cấp độ khác nhau.

Lưỡi cắt răng cưa bền lâu, siêu sắc

Lưỡi cắt răng cưa bền lâu, siêu sắc

Nghiền và xay hoàn hảo với những lưỡi cắt kiểu răng cưa bền và siêu sắc này.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

28/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Máy rất tốt

Máy mới mua nên rất tốt, hi vọng tương lai siêu bền của máy. Tôi tin tưởng hàng của Philips, good!

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2116/01 Máy xay sinh tố

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2116/01 Máy xay sinh tố

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe