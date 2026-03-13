Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.
Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Chế biến thức ăn và nước uống
Tất cả các dòng
Daily Collection Máy xay sinh tố
Ngừng sản xuất
Hỗ trợ
HR2051/30
Đi tới cửa hàng
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản
Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.
Important Information Manual Philips Daily Collection Blender
3000 022 26125_UM_HR2051_52_56_57_58_59_ROW_DFU
Tất cả (1)
Tôi có thể đổ chất lỏng nóng vào cối xay của máy xay Philips không?
Kiểm tra các điều khoản bảo hành của bạn và bắt đầu đổi hàng hoặc sửa chữa sản phẩm
Bảo hành
Chính sách bảo hành sản phẩm của chúng tôi
Liên hệ với Philips
Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn