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  • Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền đá
  • Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền đá

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy xay sinh tố

HR2051/30

5

| (3) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền đá

Philips đem đến sản phẩm máy xay sinh tố bền và đáng tin cậy với hiệu suất tuyệt vời, dùng để xay sinh tố, làm nước xốt nhuyễn mịn, cũng như nghiền nhỏ đá viên và gia vị

Xem tất cả lợi ích

Với công suất 350W và chức năng bảo vệ chống quá nhiệt động cơ

Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền đá

  • Lưỡi dao thép không gỉ 4 cánh

  • Cối nhựa 1,25 L

  • Lưỡi cắt thép không gỉ 4 cánh

Cối nhựa chống vỡ

Cối nhựa chống vỡ

Cối nhựa 1,5 lít có dung tích hoạt động 1,25 lít, đã được gia cố để kháng vỡ tốt hơn.

Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh

Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh

Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh giúp xay và trộn hiệu quả. Lưỡi dao được thiết kế mới sẽ xay và cắt các nguyên liệu mềm và cứng, mang đến món sinh tố và nước xốt nhuyễn mịn cho bạn và gia đình.

1 tốc độ & nhồi cho cả nguyên liệu mềm và cứng như đá

1 tốc độ cho khả năng xay mạnh mẽ và chế độ nhồi để nghiền đá.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

3

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

24/07/2019

Singapore

Singapore

Cheap n good

Easy to use n clean clean too...But it a bit to loud

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender

05/09/2018

Singapore

Singapore

Ease of usage

Easy to use, easy to clean. Comes with grinder some more.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender

22/08/2018

Singapore

Singapore

Fantastic product!

Easy to use and serve our purpose of a blender. No unnecessary fuss or frivolous designs that are not practical.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender

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