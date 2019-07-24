Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền đá
Philips đem đến sản phẩm máy xay sinh tố bền và đáng tin cậy với hiệu suất tuyệt vời, dùng để xay sinh tố, làm nước xốt nhuyễn mịn, cũng như nghiền nhỏ đá viên và gia vị
Lưỡi dao thép không gỉ 4 cánh
Cối nhựa 1,25 L
Lưỡi cắt thép không gỉ 4 cánh
Cối nhựa 1,5 lít có dung tích hoạt động 1,25 lít, đã được gia cố để kháng vỡ tốt hơn.
Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh giúp xay và trộn hiệu quả. Lưỡi dao được thiết kế mới sẽ xay và cắt các nguyên liệu mềm và cứng, mang đến món sinh tố và nước xốt nhuyễn mịn cho bạn và gia đình.
1 tốc độ cho khả năng xay mạnh mẽ và chế độ nhồi để nghiền đá.
5.0
trên 5
3
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
o01one
24/07/2019
Singapore
Cheap n good
Easy to use n clean clean too...But it a bit to loud
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender
Matthewlee76
05/09/2018
Singapore
Ease of usage
Easy to use, easy to clean. Comes with grinder some more.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender
Fong
22/08/2018
Singapore
Fantastic product!
Easy to use and serve our purpose of a blender. No unnecessary fuss or frivolous designs that are not practical.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2056/00 Blender