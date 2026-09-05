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Avance Collection Máy xay đa năng
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HL1643/04
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Máy xay đa năng công suất 600 Watt với lưỡi dao bằng thép không gỉ cho kết quả xay mịn tuyệt vời chỉ trong vài giây.
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