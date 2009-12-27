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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Chế biến thức ăn và nước uống
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Avance Collection Máy xay đa năng
HL1643/04
Siêu yên tĩnh, siêu ngon
Máy xay đa năng công suất 600 Watt với lưỡi dao bằng thép không gỉ cho kết quả xay mịn tuyệt vời chỉ trong vài giây.
3 cối 600W
Màu xanh dương
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