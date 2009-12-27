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  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon
  • Siêu yên tĩnh, siêu ngon

Avance CollectionMáy xay đa năng

HL1643/04

Siêu yên tĩnh, siêu ngon

Máy xay đa năng công suất 600 Watt với lưỡi dao bằng thép không gỉ cho kết quả xay mịn tuyệt vời chỉ trong vài giây.

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Xay mạnh mà êm tai

Siêu yên tĩnh, siêu ngon

  • 3 cối 600W

  • Màu xanh dương

Động cơ 600 W mạnh mẽ và ít gây tiếng ồn

Tự động ngắt điện giúp bảo vệ chống quá nóng

Các lưỡi cắt nâng và nghiền đảm bảo hiệu quả nghiền ổn định

Thông số kỹ thuật

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