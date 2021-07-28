Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL sử dụng dòng khí nóng để chiên rán thức ăn với rất ít dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ Loại bỏ chất béo mới được thiết kế giúp loại bỏ hiệu quả chất béo có trong thực phẩm, mang đến những món chiên thơm ngon, giòn rụm mà lại tốt hơn cho sức khỏe của cả gia đình.
Công nghệ Loại bỏ chất béo
Công nghệ RapidAir
màu đen, 1,4 kg
Thưởng thức các món ăn lành mạnh hơn sau khi loại bỏ chất béo dư thừa khỏi thực phẩm với công nghệ Loại bỏ chất béo có ở nồi chiên Philips Airfryer. Cho cả nhà thưởng thức những món ăn giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với hương vị thơm ngon và chất béo tối thiểu.
Bạn có thể nấu bữa ăn cho cả gia đình với Nồi chiên Airfryer XXL mới. Dung tích đầy đủ của nồi chiên giúp bạn dễ dàng nấu một bữa ăn thịnh soạn và thơm ngon. Bạn có thể nấu nguyên con gà hoặc chiên lên tới 1,4 kg khoai tây để chiêu đãi cả gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể phục vụ lên đến sáu phần ăn với dung tích nồi lớn 7,3 lít.
Với chế độ Giữ ấm tiện dụng, bạn có thể thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng. Nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm và ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút.
4.7
trên 5
436
Đánh giá
96%
khuyên dùng sản phẩm này
28/07/2021
Việt Nam
Nhân viên Philips
Các tính năng của nồi này rất đặc biệt tôi đã mua
[Employee of philipsglobal] Tôi chọn số điểm này vì những tính năng và tác dụng của nó rất tiện lợi và hữu dụng
Ưu điểm
Không cần dùng dầu và ăn không béo
Khuyết điểm
Lúc làm ra ko đc đẹp bằng lúc chiên với dầu
Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL
Ngày Sử Dụng 2020-06-28
Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL
Ngày Sử Dụng 2020-06-28
Luuluuluu
09/07/2021
Việt Nam
Lựa chọn đúng đắn nhất của mình khi mua nckd.
Một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình là mua nckd philips. Mùa hè nóng gắt ở miền Trung mà ngâm mình trong căn bếp với chảo dầu sôi sùng sục thật là điều kinh khủng. Nhà mình thích ăn đồ chiên rán, từ khi có nckd mình thoả mãn đam mê nấu nướng mà k lo ăn đồ chiên dầu nữa.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL
Ngày Sử Dụng 2020-06-09
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL
Ngày Sử Dụng 2020-06-09
Vịt bùi
21/06/2021
Việt Nam
Sp quá tuyệt với, không cần lật
Sp quá tuyệt với, không cần lật Đồ ăn ngon, nhanh và tiện
Ưu điểm
Không phải lật
Khuyết điểm
Không nhìn được đồ bên trong xem có bị cháy không, không có sách dạy nấu bằng tiếng việt, nhiều khi để quá chút là bị cháy vì k nhìn được bên trong
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL
Ngày Sử Dụng 2021-05-20
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL
Ngày Sử Dụng 2021-05-20
Compared to other Philips Dual Basket Airfryers
So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu
Công nghệ Rapid Air tăng tốc độ luồng khí trong giỏ nhanh hơn 7 lần, so với tốc độ luồng khí trong dòng Nồi chiên Philips Viva Airfryer đáy phẳng
So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
Chi phí năng lượng khi nấu một miếng ức gà (AF 160°C, không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (200°C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo nội bộ trong phòng thí nghiệm với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Kết quả có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.