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  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Main in-use photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL

Ngừng sản xuất

Cao cấpNồi chiên Airfryer XXL

HD9650/91

4.7

| (436) Đánh giá | 96% khuyên dùng sản phẩm này

Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon

Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL sử dụng dòng khí nóng để chiên rán thức ăn với rất ít dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ Loại bỏ chất béo mới được thiết kế giúp loại bỏ hiệu quả chất béo có trong thực phẩm, mang đến những món chiên thơm ngon, giòn rụm mà lại tốt hơn cho sức khỏe của cả gia đình.

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The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Chiên không cần trở, giòn ngon hết cỡ*

Giảm 90% chất béo, giữa 100% vị ngon

  • Công nghệ Loại bỏ chất béo

  • Công nghệ RapidAir

  • màu đen, 1,4 kg

Công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu gom chất béo dư thừa

Công nghệ Loại bỏ chất béo giúp tách và thu gom chất béo dư thừa

Thưởng thức các món ăn lành mạnh hơn sau khi loại bỏ chất béo dư thừa khỏi thực phẩm với công nghệ Loại bỏ chất béo có ở nồi chiên Philips Airfryer. Cho cả nhà thưởng thức những món ăn giòn rụm bên ngoài và chín mềm bên trong với hương vị thơm ngon và chất béo tối thiểu.

Với dung tích lớn XXL cho cả gia đình, nồi chiên có thể chứa cả gà nguyên con hoặc 1,4 kg khoai tây chiên

Với dung tích lớn XXL cho cả gia đình, nồi chiên có thể chứa cả gà nguyên con hoặc 1,4 kg khoai tây chiên

Bạn có thể nấu bữa ăn cho cả gia đình với Nồi chiên Airfryer XXL mới. Dung tích đầy đủ của nồi chiên giúp bạn dễ dàng nấu một bữa ăn thịnh soạn và thơm ngon. Bạn có thể nấu nguyên con gà hoặc chiên lên tới 1,4 kg khoai tây để chiêu đãi cả gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể phục vụ lên đến sáu phần ăn với dung tích nồi lớn 7,3 lít.

Chế độ Giữ ấm cho những thời điểm dùng bữa khác nhau

Chế độ Giữ ấm cho những thời điểm dùng bữa khác nhau

Với chế độ Giữ ấm tiện dụng, bạn có thể thưởng thức bữa ăn khi bạn đã sẵn sàng. Nồi chiên sẽ giữ cho thức ăn của bạn luôn ấm và ở nhiệt độ lý tưởng trong tối đa 30 phút.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.7

trên 5

436

Đánh giá

96%

khuyên dùng sản phẩm này

28/07/2021

Việt Nam

Việt Nam

Nhân viên Philips

Các tính năng của nồi này rất đặc biệt tôi đã mua

[Employee of philipsglobal] Tôi chọn số điểm này vì những tính năng và tác dụng của nó rất tiện lợi và hữu dụng

Ưu điểm

Không cần dùng dầu và ăn không béo

Khuyết điểm

Lúc làm ra ko đc đẹp bằng lúc chiên với dầu

Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL

Ngày Sử Dụng 2020-06-28

Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL

Ngày Sử Dụng 2020-06-28

09/07/2021

Việt Nam

Việt Nam

Lựa chọn đúng đắn nhất của mình khi mua nckd.

Một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình là mua nckd philips. Mùa hè nóng gắt ở miền Trung mà ngâm mình trong căn bếp với chảo dầu sôi sùng sục thật là điều kinh khủng. Nhà mình thích ăn đồ chiên rán, từ khi có nckd mình thoả mãn đam mê nấu nướng mà k lo ăn đồ chiên dầu nữa.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL

Ngày Sử Dụng 2020-06-09

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL

Ngày Sử Dụng 2020-06-09

21/06/2021

Việt Nam

Việt Nam

Sp quá tuyệt với, không cần lật

Sp quá tuyệt với, không cần lật Đồ ăn ngon, nhanh và tiện

Ưu điểm

Không phải lật

Khuyết điểm

Không nhìn được đồ bên trong xem có bị cháy không, không có sách dạy nấu bằng tiếng việt, nhiều khi để quá chút là bị cháy vì k nhìn được bên trong

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL

Ngày Sử Dụng 2021-05-20

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Cao cấp HD9650/91 Nồi chiên Airfryer XXL

Ngày Sử Dụng 2021-05-20

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  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 

  1. So với hàm lượng chất béo của thịt gà và thịt lợn khi chiên bằng nồi chiên và chảo chiên ngập dầu

  2. Công nghệ Rapid Air tăng tốc độ luồng khí trong giỏ nhanh hơn 7 lần, so với tốc độ luồng khí trong dòng Nồi chiên Philips Viva Airfryer đáy phẳng

  3. So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường

  4. Chi phí năng lượng khi nấu một miếng ức gà (AF 160°C, không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (200°C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo nội bộ trong phòng thí nghiệm với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Kết quả có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.