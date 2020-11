Great tasting fried food with the least fat*

Enjoy delicious meals and snacks from our largest, most powerful Airfryer.



Twin TurboStar technology circulates high-powered hot air to cook as crispy as deep-fried and remove up to twice as much fat.** Simply the healthiest way to fry.

* Based on fat content of chicken and pork compared to deep-fat frying and wok frying

** 1 kg pork belly, compared to Kitchen Chef HF-898

Airfryer XL

Đa dạng món ăn

cho gia đình

Lồng nồi XXL sức chứa 1.4 kg, có thể chế biến gà nguyên con hoặc khoai tây cho 6 người ăn.

Công nghệ

Twin TurboStar

cùng với công suất cao 2200W tạo ra luồng khí nóng chiên rán thực phẩm giòn đều, thơm ngon và không dầu mỡ.

Giảm chất béo

Chất béo chiết xuất từ thực phẩm được gom vào mâm nhiệt của Nồi chiên Philips XXL HD9650 giúp vệ sinh dễ dàng.

Thơm ngon, giòn rụm,

lành mạnh sức khỏe

Thưởng thức món chiên giòn ngon khó cưỡng với lượng chất béo giảm đến 90%*.

* So với khoai tây chiên được chế biến trong nồi chiên Philips thông thường.

Chế biến đến 1.4 kg

khoai tây chiên