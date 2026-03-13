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Daily Collection Máy pha cà phê

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Daily CollectionMáy pha cà phê

HD7450/70

Daily Collection Máy pha cà phê

Ngừng sản xuất

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Hướng dẫn và tài liệu

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF tệp, 908.2 kB
  • 13 March 2026

Thưởng thức ly cà phê phin ngon với máy pha cà phê tin cậy này của Philips, có thiết kế thông minh và gọn giúp bảo quản dễ dàng.

  • PDF tệp
  • 29 March 2026

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