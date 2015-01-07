Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Với bình thủy tinh
Trắng & xanh da trời
Châm nước vào ngăn chứa nước dễ dàng và chính xác với chỉ báo mức nước.
Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê trước khi chu trình pha hoàn tất.
Có thể bảo quản dây cáp dự phòng trong ngăn chứa ở phía dưới máy pha cà phê. Ngăn chứa này giúp bạn cất giữ máy gọn gàng trong nhà bếp.
4.1
trên 5
41
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
상승효과
07/01/2015
한국
커피메이커 저렴하고 좋습니다.
가성비라고 흔히 말하는데 가격대비 정말 좋은 제품입니다. 출시당시에는 더 비싼가격이었을텐데 시간이 많이 흐른 지금에 구매한거라 그런지 가격이 제일 맘에 들고, 성능또한 흠 잡을데가 없습니다.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/70 커피메이커
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/70 커피메이커
sayusayu
30/06/2018
Malaysia
I like PHILIPS HD 7450/20 Coffee Maker
PHILIPS HD 7450/20 Daily Collection Coffee Maker is very good. I got to drink good coffee everyday. Thank you.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
cychong
23/09/2013
Malaysia
Speedy and easy to use
It produces coffee in minutes and really easy to clean. However the design of the pot could be improved to minimize dripping when pouring.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker