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  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
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  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
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  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
  • Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy pha cà phê

HD7450/70

4.1
| (41) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này
Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
Thưởng thức ly cà phê phin ngon với máy pha cà phê tin cậy này của Philips, có thiết kế thông minh và gọn giúp bảo quản dễ dàng.
Xem tất cả lợi ích

Chứa 2 đến 7 cốc, thiết kế gọn nhẹ

Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng

  • Với bình thủy tinh

  • Trắng & xanh da trời

Chỉ báo mức nước giúp châm nước dễ dàng

Chỉ báo mức nước giúp châm nước dễ dàng

Châm nước vào ngăn chứa nước dễ dàng và chính xác với chỉ báo mức nước.

Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê trước khi chu trình pha hoàn tất.

Ngăn thu dây để dễ dàng cất giữ trong nhà bếp

Ngăn thu dây để dễ dàng cất giữ trong nhà bếp

Có thể bảo quản dây cáp dự phòng trong ngăn chứa ở phía dưới máy pha cà phê. Ngăn chứa này giúp bạn cất giữ máy gọn gàng trong nhà bếp.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.1

trên 5

41

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

2

07/01/2015

한국

한국

커피메이커 저렴하고 좋습니다.

가성비라고 흔히 말하는데 가격대비 정말 좋은 제품입니다. 출시당시에는 더 비싼가격이었을텐데 시간이 많이 흐른 지금에 구매한거라 그런지 가격이 제일 맘에 들고, 성능또한 흠 잡을데가 없습니다.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/70 커피메이커

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/70 커피메이커

30/06/2018

Malaysia

Malaysia

I like PHILIPS HD 7450/20 Coffee Maker

PHILIPS HD 7450/20 Daily Collection Coffee Maker is very good. I got to drink good coffee everyday. Thank you.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

23/09/2013

Malaysia

Malaysia

Speedy and easy to use

It produces coffee in minutes and really easy to clean. However the design of the pot could be improved to minimize dripping when pouring.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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