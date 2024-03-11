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Cà phê
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Daily Collection Máy pha cà phê
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HD7448/70
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Thưởng thức ly cà phê ngon với máy pha cà phê tin cậy, có thiết kế thông minh và gọn nhẹ giúp bảo quản dễ dàng - vừa với mọi nhà bếp.
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