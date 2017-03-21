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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
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Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy pha cà phê

HD7448/70

4.3

| (16) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng

Thưởng thức ly cà phê ngon với máy pha cà phê tin cậy, có thiết kế thông minh và gọn nhẹ giúp bảo quản dễ dàng - vừa với mọi nhà bếp.

Xem tất cả lợi ích

Máy pha cà phê với thiết kế gọn nhẹ, chứa từ 10 đến 15 cốc

Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng

  • Có bình thủy tinh

  • Trắng & xanh da trời

Chỉ báo mức nước giúp châm nước dễ dàng

Chỉ báo mức nước giúp châm nước dễ dàng

Châm nước vào ngăn chứa nước dễ dàng và chính xác với chỉ báo mức nước.

Chức năng ngăn rỉ giọt để bạn rót cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

Chức năng ngăn rỉ giọt để bạn rót cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

Chức năng ngăn rỉ giọt cho phép bạn rót cà phê trước khi máy thực hiện xong một chu kỳ pha hoàn chỉnh.

Phụ kiện rửa được trong máy rửa chén

Phụ kiện rửa được trong máy rửa chén

Có thể dễ dàng rửa sạch bình và bộ phận giữ bộ lọc trong máy rửa chén.

Thông số kỹ thuật

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.3

trên 5

16

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

2
1

21/03/2017

Philippines

Philippines

Probably the best drip coffee machine ever

The simplicity of its design and robustness is just amazing. I used this product for over 8 years and brewing coffee twice a day. Then today, a colleague accidentally drop the coffee jug and broke. Instead of me buying a new coffee maker at a much cheaper price, I will order the spare coffee jug and use this coffee maker for another 8 years.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

16/06/2012

Singapore

Singapore

This is the 4th coffee/tea maker I bought for making coffee and tea. I found this is the best I have for making coffee an tea. It is very hot, fast and good for making coffee or tea in the morning. An excellent machine for making good coffee and tea.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

05/06/2012

Singapore

Singapore

Easy to use & reliable.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

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