Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
Thưởng thức ly cà phê ngon với máy pha cà phê tin cậy, có thiết kế thông minh và gọn nhẹ giúp bảo quản dễ dàng - vừa với mọi nhà bếp.
Có bình thủy tinh
Trắng & xanh da trời
Châm nước vào ngăn chứa nước dễ dàng và chính xác với chỉ báo mức nước.
Chức năng ngăn rỉ giọt cho phép bạn rót cà phê trước khi máy thực hiện xong một chu kỳ pha hoàn chỉnh.
Có thể dễ dàng rửa sạch bình và bộ phận giữ bộ lọc trong máy rửa chén.
4.3
trên 5
16
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Charlie
21/03/2017
Philippines
Probably the best drip coffee machine ever
The simplicity of its design and robustness is just amazing. I used this product for over 8 years and brewing coffee twice a day. Then today, a colleague accidentally drop the coffee jug and broke. Instead of me buying a new coffee maker at a much cheaper price, I will order the spare coffee jug and use this coffee maker for another 8 years.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Sui_HinLong
16/06/2012
Singapore
This is the 4th coffee/tea maker I bought for making coffee and tea. I found this is the best I have for making coffee an tea. It is very hot, fast and good for making coffee or tea in the morning. An excellent machine for making good coffee and tea.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Tai_YongChang
05/06/2012
Singapore
Easy to use & reliable.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7448/70 Coffee maker