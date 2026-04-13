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Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 Nồi cơm điện IH
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HD5210/82
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Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 được trang bị công nghệ Đun nóng Cảm ứng tiên tiến giúp nấu đều và chính xác cho cơm tươi ngon và xốp mềm.
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