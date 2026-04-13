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Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 Nồi cơm điện IH

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Nồi cơm điện Philips Dòng 7000Nồi cơm điện IH

HD5210/82

Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 Nồi cơm điện IH

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Sách hướng dẫn sử dụng

  • PDF tệp, 7.6 MB
  • 13 April 2026

Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 được trang bị công nghệ Đun nóng Cảm ứng tiên tiến giúp nấu đều và chính xác cho cơm tươi ngon và xốp mềm.

  • PDF tệp
  • 13 October 2026

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