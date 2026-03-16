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  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082
  • Kitchen Appliances, Riesling Lite IH Rice Cooker, Rice Cooker 7000 Series, IH Rice Cooker, Riesling Lite, Induction heating, HD5210, HD5210/82, HD5210_82, HD521082

Nồi cơm điện Philips Dòng 7000Nồi cơm điện IH

HD5210/82

Kết cấu cơm lý tưởng, hương vị thơm ngon

Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 được trang bị công nghệ Đun nóng Cảm ứng tiên tiến giúp nấu đều và chính xác cho cơm tươi ngon và xốp mềm.

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Công nghệ IH tiên tiến giữ cơm tươi và xốp mềm

Kết cấu cơm lý tưởng, hương vị thơm ngon

  • Đun nóng IH 3 chiều

  • Công nghệ FreshDefense

  • 11 chương trình cài đặt sẵn với 3 tùy chọn kết cấu

  • Nồi lửa sắt với dung tích 1,5L gạo

  • Nấu nhanh chỉ trong 25 phút

Cơm xốp đều mỗi lần nấu

Cơm xốp đều mỗi lần nấu

Cảm ứng điện từ cho phép nồi bên trong trực tiếp tạo nhiệt để nấu cơm và giữ ấm trước khi phục vụ.

Cơm tơi xốp và tươi ngon trong thời gian dài

Cơm tơi xốp và tươi ngon trong thời gian dài

Nhờ công nghệ FreshDefense sáng tạo, với van hơi kênh đôi được thiết kế đặc biệt giữ lại độ ẩm thông qua kiểm soát chính xác nhiệt độ và lưu thông không khí, khóa độ ẩm hoàn hảo giúp cơm tươi và xốp mềm trong thời gian dài.

Nấu đa năng với 11 thực đơn

Nấu đa năng với 11 thực đơn

Khám phá 11 chế độ nấu đa năng phù hợp với nhu cầu của bạn cho cơm trắng và cơm ngũ cốc mà không cần ngâm trước, hoặc các bữa ăn nấu tươi, bạn có thể chọn từ ba tùy chọn kết cấu để có trải nghiệm ẩm thực theo ý thích!

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 

  1. Thời gian nấu khoảng 25 phút khi thử nghiệm với 1 cốc gạo hạt ngắn hoặc hạt dài.

  2. Chế độ Giữ ấm lên đến 12 giờ. Dữ liệu thử nghiệm chỉ mang tính tham khảo.