Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
HD5210/82
Kết cấu cơm lý tưởng, hương vị thơm ngon
Nồi cơm điện Philips Dòng 7000 được trang bị công nghệ Đun nóng Cảm ứng tiên tiến giúp nấu đều và chính xác cho cơm tươi ngon và xốp mềm.
Đun nóng IH 3 chiều
Công nghệ FreshDefense
11 chương trình cài đặt sẵn với 3 tùy chọn kết cấu
Nồi lửa sắt với dung tích 1,5L gạo
Nấu nhanh chỉ trong 25 phút
Cảm ứng điện từ cho phép nồi bên trong trực tiếp tạo nhiệt để nấu cơm và giữ ấm trước khi phục vụ.
Nhờ công nghệ FreshDefense sáng tạo, với van hơi kênh đôi được thiết kế đặc biệt giữ lại độ ẩm thông qua kiểm soát chính xác nhiệt độ và lưu thông không khí, khóa độ ẩm hoàn hảo giúp cơm tươi và xốp mềm trong thời gian dài.
Khám phá 11 chế độ nấu đa năng phù hợp với nhu cầu của bạn cho cơm trắng và cơm ngũ cốc mà không cần ngâm trước, hoặc các bữa ăn nấu tươi, bạn có thể chọn từ ba tùy chọn kết cấu để có trải nghiệm ẩm thực theo ý thích!
Đánh giá
Compared to other Philips Dual Basket Airfryers
Thời gian nấu khoảng 25 phút khi thử nghiệm với 1 cốc gạo hạt ngắn hoặc hạt dài.
Chế độ Giữ ấm lên đến 12 giờ. Dữ liệu thử nghiệm chỉ mang tính tham khảo.