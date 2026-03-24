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Nồi cơm điện Low Carb Philips dòng 5000 Nồi cơm điện

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Nồi cơm điện Low Carb Philips dòng 5000Nồi cơm điện

HD4814/50

Nồi cơm điện Low Carb Philips dòng 5000 Nồi cơm điện

Mới

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Hướng dẫn và tài liệu

Philips Rice Cooker 5000 Series Low Sugar - HD4814/50 3rd lab test report (as attached) Attachment Name: HD4814_50 Low Carb Rice Cooker Laboratory Test - English (US)

  • PDF tệp, 235.4 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tệp, 206.4 kB
  • 24 March 2026

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