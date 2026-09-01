Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
HD4814/50
Cơm ít carb
Công nghệ FreshDefense
18 menu nấu ăn
Giữ ấm đến 48 giờ
Dung tích lớn 1,8L/10 chén cơm
Thưởng thức cơm ít carb ngon miệng với giỏ thép không gỉ được thiết kế độc đáo và các chương trình nấu chuyên biệt có tính năng kiểm soát nhiệt độ chính xác để mang lại kết quả nấu hoàn hảo.
"Low Carb Soft" giảm đến 48% lượng carb và calo, trong khi "Low Carb Regular" giảm đến 33% lượng carb và calo.*
Công nghệ FreshDefense sáng tạo của chúng tôi duy trì độ ẩm thông qua kiểm soát nhiệt độ chính xác và lưu thông không khí bằng cách liên tục đưa không khí tốt vào trong khi thải không khí xấu ra qua van hơi được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm của bạn vẫn trắng và xốp đến 48 giờ.***
Đánh giá
Compared to other Philips Dual Basket Airfryers
"Low carb" đề cập đến việc giảm lượng carbohydrate bằng cách nấu 2 chén gạo jasmine sử dụng chế độ low-carb so với chế độ cơm trắng thông thường trong HD4814/50. Kết quả có thể khác nhau tùy theo bài kiểm tra.
Được thiết kế đặc biệt với đáy tròn 60⁰, cung cấp bề mặt làm nóng nhiều hơn 50% đảm bảo mỗi hạt gạo được làm nóng đều để nấu cơm hoàn hảo.* (Kiểm tra tuyên bố về 60 độ)
Ở chế độ "Giữ ấm" trong tối đa 48 giờ. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.