Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

Công nghệ FreshDefense sáng tạo của chúng tôi duy trì độ ẩm thông qua kiểm soát nhiệt độ chính xác và lưu thông không khí bằng cách liên tục đưa không khí tốt vào trong khi thải không khí xấu ra qua van hơi được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm của bạn vẫn trắng và xốp đến 48 giờ.***