Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.
Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Nấu ăn
Tất cả các dòng
Viva Collection Nồi cơm điện mini
Ngừng sản xuất
Hỗ trợ
HD3060/62
Đi tới cửa hàng
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản
Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.
User Manual Philips Viva Collection Rice Cooker HD3060
Nồi mini với nhiều chế độ nấu khác nhau, giúp bạn sáng tạo ra các công thức món ăn ngon bổ dưỡng mỗi ngày.
Kiểm tra điều khoản bảo hành và nhận hỗ trợ
Bảo hành
Chính sách bảo hành sản phẩm của chúng tôi
Liên hệ với Philips
Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn