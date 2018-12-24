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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice Cooker HD3060
  • Find your model number - export Philips Viva Collection Rice Cooker HD3060
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice Cooker HD3060
  • Find your model number - export Philips Viva Collection Rice Cooker HD3060

Ngừng sản xuất

Viva CollectionNồi cơm điện mini

HD3060/62

3.8

| (25) Đánh giá

Kích thước nhỏ, chức năng lớn

Nồi mini với nhiều chế độ nấu khác nhau, giúp bạn sáng tạo ra các công thức món ăn ngon bổ dưỡng mỗi ngày.

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The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Thực đơn đa dạng đáp ứng các nhu cầu nấu ăn khác nhau

Kích thước nhỏ, chức năng lớn

  • Nồi cơm điện mini

  • 330W, giữ ấm 12 tiếng

  • 330W

Dung tích 0,7L được thiết kế dành cho những người độc thân hoặc gia đình nhỏ

Dung tích 0,7L được thiết kế dành cho những người độc thân hoặc gia đình nhỏ

Dung tích 0,7L tương đương với 4 chén gạo và cháo bằng 0,5 chén gạo. Phù hợp với những người độc thân hoặc gia đình nhỏ, không cần phải lo lắng vì còn cơm thừa nữa

Năm chức năng nấu chính

Năm chức năng nấu chính

Chọn các chức năng hâm nóng và làm ấm bằng một lần chạm để có thức ăn nóng bất cứ lúc nào bạn muốn; Có thể đặt trước 24 giờ thời gian hoàn thành nấu ăn cho tất cả 6 menu. Hoàn thành sớm bữa sáng hoặc bữa tối để đỡ bận rộn hơn; Có thể điều chỉnh thời gian nấu nếu cần. Có thể điều chỉnh thời gian nấu súp, cháo và các món hầm từ 1-4 giờ và sữa chua từ 4-12 giờ; Ngoài ra còn có chức năng khóa trẻ em giúp bạn yên tâm hơn khi nấu ăn

Gồm có: cơm, súp, cháo, món hầm, sữa chua, cơm cháy

Sáu menu được chọn lựa kỹ càng: Cơm, súp và cháo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày; Các món hầm bổ dưỡng và sữa chua cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống khỏe mạnh; Cơm cháy nhanh và dễ dàng giúp gia đình bạn có những bữa ăn ngon vào mọi thời điểm trong ngày

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.8

trên 5

25

Đánh giá

2

24/12/2018

Việt Nam

Việt Nam

Nồi mini tốt nhất

Thiết kế rất đẹp, nhỏ gọn, khác hẳn với nồi mini khác trên thị trường. Thao tác nấu đơn giản, chính xác từng phút. Nồi khá dày nên cơm chín rất dền và ngon. Điểm trừ duy nhất là ko có khay chứa nước, khi mở nồi nước sẽ chảy vào rãnh xung quanh miệng, lấy khăn lau là ok

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/62 Nồi cơm điện mini

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/62 Nồi cơm điện mini

11/01/2022

Singapore

Singapore

The product is great which what i needed

The product is great and the brand i trust i will buy again.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/52 Rice Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/52 Rice Cooker

17/04/2021

Singapore

Singapore

Nhân viên Philips

Người mua đã được xác minh

The rice is delicious

[Employee of philipsglobal] The rice cooker is handy & the rice cooked is very tasty as compared to the normal rice cooker.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060 Rice Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060 Rice Cooker

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 