Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD3060/62
Kích thước nhỏ, chức năng lớn
Nồi mini với nhiều chế độ nấu khác nhau, giúp bạn sáng tạo ra các công thức món ăn ngon bổ dưỡng mỗi ngày.
Nồi cơm điện mini
330W, giữ ấm 12 tiếng
330W
Dung tích 0,7L tương đương với 4 chén gạo và cháo bằng 0,5 chén gạo. Phù hợp với những người độc thân hoặc gia đình nhỏ, không cần phải lo lắng vì còn cơm thừa nữa
Chọn các chức năng hâm nóng và làm ấm bằng một lần chạm để có thức ăn nóng bất cứ lúc nào bạn muốn; Có thể đặt trước 24 giờ thời gian hoàn thành nấu ăn cho tất cả 6 menu. Hoàn thành sớm bữa sáng hoặc bữa tối để đỡ bận rộn hơn; Có thể điều chỉnh thời gian nấu nếu cần. Có thể điều chỉnh thời gian nấu súp, cháo và các món hầm từ 1-4 giờ và sữa chua từ 4-12 giờ; Ngoài ra còn có chức năng khóa trẻ em giúp bạn yên tâm hơn khi nấu ăn
Sáu menu được chọn lựa kỹ càng: Cơm, súp và cháo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày; Các món hầm bổ dưỡng và sữa chua cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống khỏe mạnh; Cơm cháy nhanh và dễ dàng giúp gia đình bạn có những bữa ăn ngon vào mọi thời điểm trong ngày
3.8
trên 5
25
Đánh giá
Hacoi
24/12/2018
Việt Nam
Nồi mini tốt nhất
Thiết kế rất đẹp, nhỏ gọn, khác hẳn với nồi mini khác trên thị trường. Thao tác nấu đơn giản, chính xác từng phút. Nồi khá dày nên cơm chín rất dền và ngon. Điểm trừ duy nhất là ko có khay chứa nước, khi mở nồi nước sẽ chảy vào rãnh xung quanh miệng, lấy khăn lau là ok
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/62 Nồi cơm điện mini
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/62 Nồi cơm điện mini
Ernest013183
11/01/2022
Singapore
The product is great which what i needed
The product is great and the brand i trust i will buy again.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/52 Rice Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060/52 Rice Cooker
Rice Lover
17/04/2021
Singapore
Nhân viên Philips
Người mua đã được xác minh
The rice is delicious
[Employee of philipsglobal] The rice cooker is handy & the rice cooked is very tasty as compared to the normal rice cooker.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060 Rice Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3060 Rice Cooker
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