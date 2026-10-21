Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Daily Collection Nồi cơm điện

Ngừng sản xuất

Hỗ trợ

Daily CollectionNồi cơm điện

HD3017/66

Daily Collection Nồi cơm điện

Ngừng sản xuất

Đi tới cửa hàng

Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng ký sản phẩm của bạn

Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.

Đăng ký ngay

Hướng dẫn và tài liệu

Cơm thơm giúp cho bữa ăn trở nên ngon miệng hơn và cách bạn nấu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc này. Nồi cơm điện của Philips với lồng nồi vàng 5 lớp có thể truyền nhiệt đều đặn, mang lại hương vị thơm ngon nhất cho món cơm gia đình.

  • PDF tệp
  • 21 October 2026