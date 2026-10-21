Cơm thơm giúp cho bữa ăn trở nên ngon miệng hơn và cách bạn nấu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc này. Nồi cơm điện của Philips với lồng nồi vàng 5 lớp có thể truyền nhiệt đều đặn, mang lại hương vị thơm ngon nhất cho món cơm gia đình.