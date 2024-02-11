Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD3017/66
Cơm thơm, bữa ăn ngon miệng.
Cơm thơm giúp cho bữa ăn trở nên ngon miệng hơn và cách bạn nấu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc này. Nồi cơm điện của Philips với lồng nồi vàng 5 lớp có thể truyền nhiệt đều đặn, mang lại hương vị thơm ngon nhất cho món cơm gia đình.
5L
1,8L (dung tích nồi cơm tối đa)
10 chén gạo
Lớp tráng màu vàng đảm bảo lồng nồi bền lâu và chống dính.
Sử dụng chức năng giữ ấm để giữ cơm ấm lâu hơn. Khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.
3.0
trên 5
9
Đánh giá
Longny
11/02/2024
Philippines
Good product
It’s good rice cooker I have used this rice cooker since many years ago until now it can still use it has never broken even one time I do like it good quality
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3017/66 Rice cooker
Ngày Sử Dụng 2022-02-11
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3017/66 Rice cooker
Ngày Sử Dụng 2022-02-11
Dauzh
13/01/2019
Singapore
Great rice cooker
Cheap and reliable. Got it as a gift, using every day
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3011/08 Rice cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3011/08 Rice cooker
jaafar66
28/05/2019
Singapore
Only 1 con
the lid need a bit of effort to close properly. the lid is to loose at the hinge. other than this, all is good
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3016/62 Jar
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3016/62 Jar