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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Rice cooker
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Rice cooker

Ngừng sản xuất

Daily CollectionNồi cơm điện

HD3017/66

3

| (9) Đánh giá

Cơm thơm, bữa ăn ngon miệng.

Cơm thơm giúp cho bữa ăn trở nên ngon miệng hơn và cách bạn nấu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc này. Nồi cơm điện của Philips với lồng nồi vàng 5 lớp có thể truyền nhiệt đều đặn, mang lại hương vị thơm ngon nhất cho món cơm gia đình.

Xem tất cả lợi ích

Đem đến cho bạn hương vị ngon tuyệt nhờ "Hiệu quả nồi lớn"

Cơm thơm, bữa ăn ngon miệng.

  • 5L

  • 1,8L (dung tích nồi cơm tối đa)

  • 10 chén gạo

Hâm nóng đều để nấu cơm ngon hơn

Lớp tráng màu vàng đảm bảo lồng nồi bền lâu và chống dính

Lớp tráng màu vàng đảm bảo lồng nồi bền lâu và chống dính.

Chế độ giữ ấm tự động giữ cơm tơi xốp trong 12 giờ.

Chế độ giữ ấm tự động giữ cơm tơi xốp trong 12 giờ.

Sử dụng chức năng giữ ấm để giữ cơm ấm lâu hơn. Khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.0

trên 5

9

Đánh giá

2

11/02/2024

Philippines

Philippines

Good product

It’s good rice cooker I have used this rice cooker since many years ago until now it can still use it has never broken even one time I do like it good quality

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3017/66 Rice cooker

Ngày Sử Dụng 2022-02-11

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3017/66 Rice cooker

Ngày Sử Dụng 2022-02-11

13/01/2019

Singapore

Singapore

Great rice cooker

Cheap and reliable. Got it as a gift, using every day

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3011/08 Rice cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3011/08 Rice cooker

28/05/2019

Singapore

Singapore

Only 1 con

the lid need a bit of effort to close properly. the lid is to loose at the hinge. other than this, all is good

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3016/62 Jar

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD3016/62 Jar

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