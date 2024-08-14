Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Ironing brand
1200 W
Mặt đế chống dính
Chiều dài dây 1,7 m
Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp chống dính đặc biệt để có thể ủi dễ dàng trên tất cả các loại vải.
Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.
Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bàn ủi thích hợp cho từng loại vải, nhờ vậy bạn có thể đạt được kết quả ủi mong muốn một cách an toàn.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Sunny Island
14/08/2024
Singapore
This is the best iron ever made!
I’m so disappointed to find out that this model has been discontinued! This is the best dry iron I have ever used. It’s so light weight yet effective. Simple basic technology beats all the other fancy irons. Philips, please bring back this classic dry iron!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Classic HD1172/01 Dry iron
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Classic HD1172/01 Dry iron
So với bàn ủi khô Philips HD1172