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  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
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  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
  • Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*

Ngừng sản xuất

ClassicBàn ủi với mặt đế chống dính

HD1174/89

5
| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này
Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
Bàn ủi khô kiểu dáng cổ điển, mang tính biểu tượng của Philips được trang bị mặt đế chống dính để có thể ủi dễ dàng trên tất cả các loại vải. Với chân đế được thiết kế lại chắc chắn hơn, tay cầm thuận tiện và mũi bàn ủi mảnh, giúp công việc ủi trở nên nhanh chóng và dễ dàng
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Ironing brand

Để ủi nhanh hơn

Ủi dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*

  • 1200 W

  • Mặt đế chống dính

  • Chiều dài dây 1,7 m

Mặt đế chống dính giúp ủi nhanh và dễ dàng trên mọi loại vải

Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp chống dính đặc biệt để có thể ủi dễ dàng trên tất cả các loại vải.

Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bàn ủi thích hợp cho từng loại vải, nhờ vậy bạn có thể đạt được kết quả ủi mong muốn một cách an toàn.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

14/08/2024

Singapore

Singapore

This is the best iron ever made!

I’m so disappointed to find out that this model has been discontinued! This is the best dry iron I have ever used. It’s so light weight yet effective. Simple basic technology beats all the other fancy irons. Philips, please bring back this classic dry iron!

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Classic HD1172/01 Dry iron

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Classic HD1172/01 Dry iron

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. So với bàn ủi khô Philips HD1172