Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

Hair Clipper Series 3000 Máy cắt tóc (có dây)

Hỗ trợ

Hair Clipper Series 3000Máy cắt tóc (có dây)

HC3721/15

Hair Clipper Series 3000 Máy cắt tóc (có dây)

Đi tới cửa hàng

Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng ký sản phẩm của bạn

Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.

Đăng ký ngay

Hướng dẫn và tài liệu

Tuyên bố về sự phù hợp của Vương quốc Anh - English (US)

  • PDF tệp, 179.7 kB
  • 5 August 2026

Sách hướng dẫn sử dụng

  • PDF tệp, 4.1 MB
  • 26 May 2026

Bảo hành và dịch vụ

Kiểm tra các điều khoản bảo hành của bạn và bắt đầu đổi hàng hoặc sửa chữa sản phẩm

Bảo hành

Tìm hiểu về phạm vi bảo hành, điều khoản và điều kiện của Philips. Tìm thông tin về điều kiện áp dụng và các tùy chọn dịch vụ

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn