Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
Tự cắt tóc cho bản thân hoặc người thân với đường cắt đều và chính xác nhờ Máy cắt tóc Philips 3000. Lưỡi cắt tự mài sắc giúp duy trì độ sắc bén lâu dài. Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ khi sử dụng có dây.
Lưỡi cạo tự mài bén
6 cài đặt độ dài
Công nghệ Trim and Flow
Sử dụng có nối dây
Với 6 mức độ dài, mỗi mức cách nhau 3 mm, Máy cắt tóc này giúp bạn dễ dàng kiểm soát kiểu tóc. Lược điều chỉnh cho phép cắt từ 3 mm đến 15 mm; khi tháo lược, máy có thể cắt sát ở độ dài 0,5 mm. Cắt tỉa đơn giản, chính xác và đáng tin cậy.
Lưỡi cắt tự mài sắc rộng 41 mm duy trì độ sắc bén lâu dài, cắt tóc mượt mà và mang lại đường cắt đồng đều, nhất quán trong mỗi lần sử dụng.
Tận hưởng trải nghiệm cắt tóc mượt mà từ đầu đến cuối. Lược Trim and Flow được thiết kế để giúp tóc liên tục di chuyển, hạn chế tình trạng tóc bị kẹt, nhờ đó Máy cắt tóc hoạt động dễ dàng và không bị gián đoạn. Lược giúp bạn duy trì khả năng kiểm soát ổn định và tạo được kiểu tóc như mong muốn.
4.6
trên 5
27
Đánh giá
95%
khuyên dùng sản phẩm này
เมย์
25/03/2025
ประเทศไทย
ดี
ใช้งานง่ายดีใช้ไม่ยุ่งยากโกนหนวดได้เกลี้ยงเปลี่ยนหวีรองได้ง่าย
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-25
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-25
Yoyoland
24/03/2025
ประเทศไทย
ใบมีดสแตนเลสลับคมในตัวล้างน้ำได้ต่อตรงได้ชาร์จแบต
ใช้งานสะดวกสบายเหมาะสมกับการตัดด้วยตัวเองและที่สำคัญใบมีดถอดล้างน้ำได้สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-24
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-24
ภคมน
24/03/2025
ประเทศไทย
กบ
ใช้ดีมาก ใช้ได้นานค่ะ สะดวกพกพาค่ะ แบตเตอรี่ใช้ทนทานค่ะ
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-09-24
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-09-24
Khảo sát trực tuyến với 16.003 nam giới sử dụng thiết bị chăm sóc cá nhân bằng điện, được thực hiện vào năm 2024
Sau khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.