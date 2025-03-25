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  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy

Hair Clipper Series 3000Máy cắt tóc (có dây)

HC3721/15

4.6

| (27) Đánh giá | 95% khuyên dùng sản phẩm này

Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy

Tự cắt tóc cho bản thân hoặc người thân với đường cắt đều và chính xác nhờ Máy cắt tóc Philips 3000. Lưỡi cắt tự mài sắc giúp duy trì độ sắc bén lâu dài. Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ khi sử dụng có dây.

Xem tất cả lợi ích

Thương hiệu thiết bị chăm sóc cá nhân dành cho nam bằng điện được ưa chuộng hàng đầu thế giới1

Dễ sử dụng để cắt tóc chính xác

Hiệu suất cắt mạnh mẽ và đáng tin cậy

  • Lưỡi cạo tự mài bén

  • 6 cài đặt độ dài

  • Công nghệ Trim and Flow

  • Sử dụng có nối dây

Tùy chỉnh kiểu với 6 độ dài

Tùy chỉnh kiểu với 6 độ dài

Với 6 mức độ dài, mỗi mức cách nhau 3 mm, Máy cắt tóc này giúp bạn dễ dàng kiểm soát kiểu tóc. Lược điều chỉnh cho phép cắt từ 3 mm đến 15 mm; khi tháo lược, máy có thể cắt sát ở độ dài 0,5 mm. Cắt tỉa đơn giản, chính xác và đáng tin cậy.

Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

Lưỡi cắt tự mài sắc rộng 41 mm duy trì độ sắc bén lâu dài, cắt tóc mượt mà và mang lại đường cắt đồng đều, nhất quán trong mỗi lần sử dụng.

Cắt tỉa đều và dễ dàng ngay tại nhà

Cắt tỉa đều và dễ dàng ngay tại nhà

Tận hưởng trải nghiệm cắt tóc mượt mà từ đầu đến cuối. Lược Trim and Flow được thiết kế để giúp tóc liên tục di chuyển, hạn chế tình trạng tóc bị kẹt, nhờ đó Máy cắt tóc hoạt động dễ dàng và không bị gián đoạn. Lược giúp bạn duy trì khả năng kiểm soát ổn định và tạo được kiểu tóc như mong muốn.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.6

trên 5

27

Đánh giá

95%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2

25/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดี

ใช้งานง่ายดีใช้ไม่ยุ่งยากโกนหนวดได้เกลี้ยงเปลี่ยนหวีรองได้ง่าย

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-25

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-25

24/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใบมีดสแตนเลสลับคมในตัวล้างน้ำได้ต่อตรงได้ชาร์จแบต

ใช้งานสะดวกสบายเหมาะสมกับการตัดด้วยตัวเองและที่สำคัญใบมีดถอดล้างน้ำได้สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-24

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-24

24/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

กบ

ใช้ดีมาก ใช้ได้นานค่ะ สะดวกพกพาค่ะ แบตเตอรี่ใช้ทนทานค่ะ

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-09-24

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-09-24

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  1. Khảo sát trực tuyến với 16.003 nam giới sử dụng thiết bị chăm sóc cá nhân bằng điện, được thực hiện vào năm 2024 

  1. Sau khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.