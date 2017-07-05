GC518/29
Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày
Bàn ủi hơi nước đứng Philips EasyTouch Plus được thiết kế để dễ dàng làm phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày. Với nhiều chế độ hơi phun khác nhau, bàn ủi này thích hợp để ủi nhanh và ủi được các loại vải tinh xảo, khó ủi.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bàn ủi hơi nước đứng EasyTouch Plus được trang bị mặt đế ủi hơi nước lớn hơn 25%* so với các kiểu máy trước đó, cho phép bạn ủi được nhiều hơn chỉ trong một lần di chuyển, giúp ủi quần áo hiệu quả hơn.
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau.
Trụ đứng lắp sẵn có thể điều chỉnh để treo quần áo trong khi dùng bàn ủi. Bạn có thể thu gọn trụ để dễ cất giữ.
Móc treo quần áo đặc biệt giúp bạn dễ dàng treo những trang phục như áo, váy, quần trong khi dùng bàn ủi.
Bao gồm găng tay cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước.
Kéo dài tuổi thọ của thiết bị bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng khử cặn Easy De-Calc.
Dùng bàn chải vải đi kèm cho những loại vải dày như áo khoác để hơi nước thấm sâu hơn và ủi mượt hơn.
Ngăn chứa nước trong suốt, tách rời được và có dung tích lớn, thích hợp cho một lần ủi với thời gian kéo dài. Dễ dàng châm thêm nước với lỗ châm nước lớn.
Dễ dàng tạo những đường ly hoàn hảo với phụ kiện kẹp tạo ly.
Hơi phun mạnh và liên tục thông qua ống truyền hơi giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn chỉ sau vài lượt ủi.
Bàn ủi hơi nước an toàn để sử dụng trên mọi loại vải. Đây là giải pháp tuyệt vời cho những loại vải tinh xảo như lụa và len cashmere.
Dễ sử dụng
Phụ kiện đi kèm
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Quản lý cặn
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