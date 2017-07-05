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  • Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày

    EasyTouch Plus Bàn ủi hơi nước đứng

    GC518/29

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày

    Bàn ủi hơi nước đứng Philips EasyTouch Plus được thiết kế để dễ dàng làm phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày. Với nhiều chế độ hơi phun khác nhau, bàn ủi này thích hợp để ủi nhanh và ủi được các loại vải tinh xảo, khó ủi.

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    EasyTouch Plus Bàn ủi hơi nước đứng

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    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày

    Nhờ giải pháp ủi bằng hơi nước tiên tiến

    • 1600 W.
    • 5 chế độ hơi phun.
    • Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,6 L
    Ủi được nhiều hơn trong một lần di chuyển với mặt đế ủi lớn hơn 25%**

    Ủi được nhiều hơn trong một lần di chuyển với mặt đế ủi lớn hơn 25%**

    Bàn ủi hơi nước đứng EasyTouch Plus được trang bị mặt đế ủi hơi nước lớn hơn 25%* so với các kiểu máy trước đó, cho phép bạn ủi được nhiều hơn chỉ trong một lần di chuyển, giúp ủi quần áo hiệu quả hơn.

    5 chế độ hơi phun thích hợp cho các loại quần áo khác nhau

    5 chế độ hơi phun thích hợp cho các loại quần áo khác nhau

    Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau.

    Trụ đứng có thể điều chỉnh với nhiều chiều cao khác nhau

    Trụ đứng có thể điều chỉnh với nhiều chiều cao khác nhau

    Trụ đứng lắp sẵn có thể điều chỉnh để treo quần áo trong khi dùng bàn ủi. Bạn có thể thu gọn trụ để dễ cất giữ.

    Móc treo quần áo đặc biệt

    Móc treo quần áo đặc biệt

    Móc treo quần áo đặc biệt giúp bạn dễ dàng treo những trang phục như áo, váy, quần trong khi dùng bàn ủi.

    Găng tay tăng cường cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước

    Găng tay tăng cường cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước

    Bao gồm găng tay cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước.

    Chức năng khử cặn Easy De-Calc cho tuổi thọ sản phẩm dài hơn

    Chức năng khử cặn Easy De-Calc cho tuổi thọ sản phẩm dài hơn

    Kéo dài tuổi thọ của thiết bị bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng khử cặn Easy De-Calc.

    Bàn chải vải giúp hơi nước thấm sâu trên những loại vải dày

    Bàn chải vải giúp hơi nước thấm sâu trên những loại vải dày

    Dùng bàn chải vải đi kèm cho những loại vải dày như áo khoác để hơi nước thấm sâu hơn và ủi mượt hơn.

    Ngăn chứa nước lớn có thể tách rời để dễ dàng châm nước vào bất kỳ lúc nào

    Ngăn chứa nước lớn có thể tách rời để dễ dàng châm nước vào bất kỳ lúc nào

    Ngăn chứa nước trong suốt, tách rời được và có dung tích lớn, thích hợp cho một lần ủi với thời gian kéo dài. Dễ dàng châm thêm nước với lỗ châm nước lớn.

    Dễ dàng tạo những đường ly hoàn hảo với phụ kiện kẹp tạo ly

    Dễ dàng tạo những đường ly hoàn hảo với phụ kiện kẹp tạo ly

    Dễ dàng tạo những đường ly hoàn hảo với phụ kiện kẹp tạo ly.

    Hơi phun mạnh liên tục giúp ủi thẳng nếp nhăn tốt hơn

    Hơi phun mạnh liên tục giúp ủi thẳng nếp nhăn tốt hơn

    Hơi phun mạnh và liên tục thông qua ống truyền hơi giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn chỉ sau vài lượt ủi.

    An toàn khi sử dụng trên mọi loại vải

    An toàn khi sử dụng trên mọi loại vải

    Bàn ủi hơi nước an toàn để sử dụng trên mọi loại vải. Đây là giải pháp tuyệt vời cho những loại vải tinh xảo như lụa và len cashmere.

    Thông số kỹ thuật

    • Dễ sử dụng

      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
      Dung tích ngăn chứa nước
      1600  ml
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Sử dụng được với nước máy
      Tích hợp ổ cắm sạc
      Vòi hơi nước bằng silicone

    • Phụ kiện đi kèm

      Bàn chải
      Găng tay tăng cường cách nhiệt
      Kẹp tạo ly
      Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh
      Móc treo quần áo kèm kẹp

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      1600  W
      Hơi phun liên tục
      32  g/min
      Hơi phun ngang
      Điện áp
      220-240  V
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      Thời gian khởi động
      <1  minute(s)
      Các chế độ hơi phun
      5  levels

    • Thân thiện với môi trường

      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Chức năng xả cặn Easy De-calc

    Badge-D2C

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