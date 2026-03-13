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Easy Touch Bàn ủi hơi nước trụ đứng
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GC482/29
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Important Information Manual Philips Easy Touch Stand Steamer
User Manual Philips Easy Touch Stand Steamer
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Có cần điều chỉnh các cài đặt của bàn ủi hơi nước đứng Philips theo từng loại quần áo không?
Làm cách nào để tẩy cặn trên Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips?
Bàn ủi hơi nước đứng Philips có an toàn cho tất cả các loại quần áo không?
Tôi có nên làm sạch ngăn chứa nước của Bàn ủi hơi nước đứng Philips sau khi sử dụng không?
Làm thế nào để sử dụng găng tay của bàn ủi hơi nước đứng Philips?
Bàn ủi hơi nước đứng Philips phát ra tiếng kêu lạ
Bàn ủi hơi nước đứng Philips để lại vết ướt trên quần áo
Đầu Bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips có nước nhỏ giọt
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