Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Ironing brand
1600W, 32g/phút
Lỗ đổ nước lớn hơn 80%*
2 chế độ hơi phun
Máy ủi hơi an toàn khi sử dụng trên mọi loại vải. Đây là giải pháp tuyệt vời cho các loại vải mỏng manh như lụa và cashmere.
Hơi nước nóng giúp làm mới quần áo và tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn cùng bọ chét bụi*. Giặt và giặt khô ít thường xuyên hơn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.
Găng tay chống nhiệt đi kèm để bảo vệ tay bạn trong quá trình ủi hơi.
Chứng nhận sản phẩm
4.9
trên 5
18
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Mai Mai
01/06/2021
Việt Nam
Nhân viên Philips
Sản phẩm sử dụng rất tốt, tiện lợi và bền
[Employee of philipsglobal] Sản phẩm sử dụng có độ bền cao, là nhanh, tiện lợi, tháo lắp dễ dàng
Ưu điểm
Sử dụng bền, đẹp và là quần áo nhanh chóng, tiện lợi
Khuyết điểm
Khong
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2020-12-01
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2020-12-01
28/05/2021
Việt Nam
Cực kỳ tiện lợi và hiệu quả
Gọn đẹp và bền Dễ thao tác khi sử dụng Hiệu quả ủi cao giúp quần áo phẳng nhanh
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Bích Hoà
27/05/2021
Việt Nam
Bàn ủi Thông minh cho mọi nhà
2 chế độ hơi phun cho hiệu quả tối ưu trên mọi loại vải,có thể xếp nhỏ gọn Tiết kiệm không gian
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
được kiểm tra bởi viện bên thứ ba đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian ủi hơi 1 phút (Tiêu chuẩn Kỹ thuật Khử trùng 2002-2.1.5)
So sánh với GC509