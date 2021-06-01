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  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
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  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
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  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày

Ngừng sản xuất

Easy TouchBàn ủi hơi nước trụ đứng

GC482/29

4.9
| (18) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

1 giải thưởng

Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày
Bàn ủi hơi đứng EasyTouch mới của chúng tôi được thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Giải pháp ủi hơi thiết yếu này rất tuyệt vời để làm phẳng nếp nhăn nhanh chóng mỗi ngày.
Xem tất cả lợi ích
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Ironing brand

Với bàn ủi hơi đứng nhỏ gọn nhất từ Philips

Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng mỗi ngày

  • 1600W, 32g/phút

  • Lỗ đổ nước lớn hơn 80%*

  • 2 chế độ hơi phun

An toàn với mọi loại quần áo

An toàn với mọi loại quần áo

Máy ủi hơi an toàn khi sử dụng trên mọi loại vải. Đây là giải pháp tuyệt vời cho các loại vải mỏng manh như lụa và cashmere.

Hơi nước tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn và bọ chét bụi*

Hơi nước tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn và bọ chét bụi*

Hơi nước nóng giúp làm mới quần áo và tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn cùng bọ chét bụi*. Giặt và giặt khô ít thường xuyên hơn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.

Găng tay để bảo vệ thêm trong quá trình ủi hơi

Găng tay để bảo vệ thêm trong quá trình ủi hơi

Găng tay chống nhiệt đi kèm để bảo vệ tay bạn trong quá trình ủi hơi.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Chứng nhận sản phẩm

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.9

trên 5

18

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

01/06/2021

Việt Nam

Việt Nam

Nhân viên Philips

Sản phẩm sử dụng rất tốt, tiện lợi và bền

[Employee of philipsglobal] Sản phẩm sử dụng có độ bền cao, là nhanh, tiện lợi, tháo lắp dễ dàng

Ưu điểm

Sử dụng bền, đẹp và là quần áo nhanh chóng, tiện lợi

Khuyết điểm

Khong

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2020-12-01

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2020-12-01

28/05/2021

Việt Nam

Việt Nam

Cực kỳ tiện lợi và hiệu quả

Gọn đẹp và bền Dễ thao tác khi sử dụng Hiệu quả ủi cao giúp quần áo phẳng nhanh

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

27/05/2021

Việt Nam

Việt Nam

Bàn ủi Thông minh cho mọi nhà

2 chế độ hơi phun cho hiệu quả tối ưu trên mọi loại vải,có thể xếp nhỏ gọn Tiết kiệm không gian

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC482/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

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  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. được kiểm tra bởi viện bên thứ ba đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian ủi hơi 1 phút (Tiêu chuẩn Kỹ thuật Khử trùng 2002-2.1.5)

  2. So sánh với GC509