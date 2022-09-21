Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Hiệu quả vượt trội mỗi ngày
Với mặt đế SteamGlide chống xước, công suất hơi phun luôn duy trì ở mức cao, đồng thời tích hợp cùng chức năng xả cặn, chiếc bàn ủi này sẽ khiến bạn hài lòng nhờ độ bền bỉ và khả năng vận hành hiệu quả mỗi ngày.
Ironing brand
2300 W
Hơi phun liên tục 40 g/phút
Hơi phun tăng cường 150 g
Mặt đế SteamGlide
Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.
Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.
Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.
Chứng nhận sản phẩm
4.2
trên 5
17
Đánh giá
86%
khuyên dùng sản phẩm này
s*******b
21/09/2022
ประเทศไทย
เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล
เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล ซื้อยี่ห้อนี่มาหลายรอบ
Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
Ngày Sử Dụng 2022-08-20
Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
Ngày Sử Dụng 2022-08-20
cupidme
04/08/2022
ประเทศไทย
สีสวย
สีสวย ดูดี น้ำหนักกำลังดี แพคสินค้าส่งอย่างเี ส่งสินค้ารวดเร็ว
Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
Ngày Sử Dụng 2022-07-03
Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
Ngày Sử Dụng 2022-07-03
06/06/2022
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดีมาก
ไม่เคยใช้เตารีดที่มีราคาสูง ยอมรับค่ะว่าหลังทดลองใช้ สินค้าดีและมีคุณภาพเทียบเท่ากับราคา ประทับใจมากค่ะ รู้สึกไม่เสียดายเงินเลย
Ưu điểm
รีดเรียบรีดเร็ว ประหยัดเวลาในการรีดผ้า
Khuyết điểm
ยังไม่พบ
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
Ngày Sử Dụng 2022-05-06
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ
Ngày Sử Dụng 2022-05-06
Được thử nghiệm so với mặt đế chống dính của Philips