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  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Ngừng sản xuất

PowerLifeBàn ủi hơi nước

GC2992/70

4.2

| (17) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

1 giải thưởng

Hiệu quả vượt trội mỗi ngày

Với mặt đế SteamGlide chống xước, công suất hơi phun luôn duy trì ở mức cao, đồng thời tích hợp cùng chức năng xả cặn, chiếc bàn ủi này sẽ khiến bạn hài lòng nhờ độ bền bỉ và khả năng vận hành hiệu quả mỗi ngày.

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Ironing brand

Thời gian sử dụng lâu hơn gấp 4 lần với mặt đế SteamGlide*

Hiệu quả vượt trội mỗi ngày

  • 2300 W

  • Hơi phun liên tục 40 g/phút

  • Hơi phun tăng cường 150 g

  • Mặt đế SteamGlide

Công suất 2300 W giúp làm nóng nhanh

Công suất 2300 W giúp làm nóng nhanh

Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.

Hơi phun tăng cường lên đến 150 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

Hơi phun tăng cường lên đến 150 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

Hơi phun đầu ra lên đến 40 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

Hơi phun đầu ra lên đến 40 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Hình ảnh của VRS_PBTAWARD66

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.2

trên 5

17

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

2

21/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล

เตารีดโปร9.9 ดีและราคาสมเหตุสมผล ซื้อยี่ห้อนี่มาหลายรอบ

Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

Ngày Sử Dụng 2022-08-20

Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

Ngày Sử Dụng 2022-08-20

04/08/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สีสวย

สีสวย ดูดี น้ำหนักกำลังดี แพคสินค้าส่งอย่างเี ส่งสินค้ารวดเร็ว

Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

Ngày Sử Dụng 2022-07-03

Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

Ngày Sử Dụng 2022-07-03

06/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดีมาก

ไม่เคยใช้เตารีดที่มีราคาสูง ยอมรับค่ะว่าหลังทดลองใช้ สินค้าดีและมีคุณภาพเทียบเท่ากับราคา ประทับใจมากค่ะ รู้สึกไม่เสียดายเงินเลย

Ưu điểm

รีดเรียบรีดเร็ว ประหยัดเวลาในการรีดผ้า

Khuyết điểm

ยังไม่พบ

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

Ngày Sử Dụng 2022-05-06

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PowerLife GC2992/70 เตารีดไอน้ำ

Ngày Sử Dụng 2022-05-06

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Được thử nghiệm so với mặt đế chống dính của Philips