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Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính
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GC1423/40
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Làm cách nào để tẩy cặn Bàn ủi hơi nước Philips?