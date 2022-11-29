Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Hơi phun 15 g/ph
Mặt đế chống dính
Xả cặn (Calc-clean)
Tay cầm thuận tiện và chân đế vững chắc cho sự ổn định cao hơn
Hơi phun liên tục lên đến 15 g/ph làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn.
Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.
Chứng nhận sản phẩm
5.0
trên 5
22
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Ghcynvfknb
29/11/2022
ประเทศไทย
Philips
ปกติที่บ้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Philips อยู่แล้ว เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่เกินราคามากๆ รวมถึงความแข็งแรงของสินค้าและการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีผมขอแนะนำ Philips ครับ
Ưu điểm
ใช้งานง่าย
Khuyết điểm
ไม่มี
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Jezzyy
22/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดไอน้ำ พกพาสะดวก
เตารีดไอน้ำphilips ตัวไม่ใหญ่มาก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก บรรจุในก่อนมีการป้องกันดี ราคาคุ้มค่ากับสินค้ามาก
Ưu điểm
น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Nonglin
22/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดไอน้ำราคาคุ้มค่า
เตารีดไอน้ำของ Philips ราคาเหมาะสม บรรจุหีบห่อเรียบร้อยดีมีกล่องกันกระแทก สินค้าคุ้มค่ากับราคาที่สั่งมาก แนะนำเลย
Ưu điểm
ราคาคุ้มค่า
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
Ở chế độ hơi nước, so với cài đặt khô trên kiểu máy này