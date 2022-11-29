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  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
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  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
  • Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*

Ngừng sản xuất

Featherlight PlusBàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

GC1423/40

5
| (22) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

1 giải thưởng

Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*
Trong cuộc sống còn có nhiều công việc khác ngoài những công việc vặt trong nhà, vì vậy bạn muốn làm xong chúng càng nhanh càng tốt. Với hơi phun liên tục, lớp phủ chống dính và chức năng phun nước tích hợp, bàn ủi này được thiết kế để làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn trên quần áo.
Xem tất cả lợi ích

Ủi nhanh hơn 30% bằng hơi nước*

  • Hơi phun 15 g/ph

  • Mặt đế chống dính

  • Xả cặn (Calc-clean)

Tay cầm thuận tiện và chân đế vững chắc cho sự ổn định cao hơn

Tay cầm thuận tiện và chân đế vững chắc cho sự ổn định cao hơn

Tay cầm thuận tiện và chân đế vững chắc cho sự ổn định cao hơn

Hơi phun liên tục lên đến 15 g/ph làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn

Hơi phun liên tục lên đến 15 g/ph làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn

Hơi phun liên tục lên đến 15 g/ph làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn.

Chức năng phun nước tích hợp giúp việc ủi trở nên dễ dàng hơn

Chức năng phun nước tích hợp giúp việc ủi trở nên dễ dàng hơn

Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

22

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

29/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Philips

ปกติที่บ้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Philips อยู่แล้ว เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่เกินราคามากๆ รวมถึงความแข็งแรงของสินค้าและการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีผมขอแนะนำ Philips ครับ

Ưu điểm

ใช้งานง่าย

Khuyết điểm

ไม่มี

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

22/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดไอน้ำ พกพาสะดวก

เตารีดไอน้ำphilips ตัวไม่ใหญ่มาก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก บรรจุในก่อนมีการป้องกันดี ราคาคุ้มค่ากับสินค้ามาก

Ưu điểm

น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

22/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดไอน้ำราคาคุ้มค่า

เตารีดไอน้ำของ Philips ราคาเหมาะสม บรรจุหีบห่อเรียบร้อยดีมีกล่องกันกระแทก สินค้าคุ้มค่ากับราคาที่สั่งมาก แนะนำเลย

Ưu điểm

ราคาคุ้มค่า

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Featherlight Plus GC1423/40 เตารีดไอน้ำที่มีแผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ở chế độ hơi nước, so với cài đặt khô trên kiểu máy này