PureProtect Pet Series 3000

Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng

Bộ lọc thay thế chính hãng cho Máy lọc không khí khử mùi và lông vật nuôi Philips: Hệ thống 4 lớp với Bộ tiền lọc, Bộ lọc HEPA, Than hoạt tính và Công nghệ khử mùi Odor-Trap giúp giữ lại lông thú cưng, chất gây dị ứng và khử mùi hôi từ lông, cát vệ sinh và chất thải của thú cưng, mang lại không khí trong lành hơn.