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  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
  • Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng

PureProtect Pet Series 3000Bộ lọc HEPA NanoProtect

FY3110/00

Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng

Bộ lọc thay thế chính hãng cho Máy lọc không khí khử mùi và lông vật nuôi Philips: Hệ thống 4 lớp với Bộ tiền lọc, Bộ lọc HEPA, Than hoạt tính và Công nghệ khử mùi Odor-Trap giúp giữ lại lông thú cưng, chất gây dị ứng và khử mùi hôi từ lông, cát vệ sinh và chất thải của thú cưng, mang lại không khí trong lành hơn.

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PureProtect Pet Series 3000

PureProtect Pet Series 3000
Máy lọc không khí cho thú cưng thông minh

AC3360/11

Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả

Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng

  • Tương thích với Series 3000

  • Bao gồm: 1 bộ lọc

  • Tuổi thọ lên đến 1 năm

  • Bộ lọc Philips chính hãng

Tương thích với PureProtectPet Series 3000

Tương thích với PureProtectPet Series 3000

Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips PureProtect Pet series 3000: AC3360. Bạn có thể tìm thấy số hiệu mẫu máy lọc không khí ở mặt đáy của thiết bị

Bộ lọc HEPA lọc 99,97% hạt siêu mịn

Bộ lọc HEPA lọc 99,97% hạt siêu mịn

Hệ thống 4 lớp kết hợp bộ tiền lọc, bộ lọc HEPA, than hoạt tính và công nghệ khử mùi Odor-trap. Hệ thống này có thể lọc được 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (1), loại bỏ hiệu quả lông thú cưng, chất gây dị ứng, mùi hôi (2), vi khuẩn và vi-rút.

Bộ lọc Philips chính hãng hiệu suất cao

Bộ lọc Philips chính hãng hiệu suất cao

Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo DIN71460 với hạt khí dung NaCl 0,003 µm, iUTA

  2. (2) Phòng thí nghiệm của bên thứ ba đã kiểm chứng khả năng loại bỏ 5 mùi hôi của thú cưng: Hydro sunfua (H₂S), Amoniac (NH₃), Methanethiol (CH₃SH), Axit axetic (CH₃COOH) và Trimethylamine (N(CH₃)₃).

  3. (3) Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.