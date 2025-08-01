Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
FY3110/00
Độ tươi mát và bảo vệ lâu dài cho nhà nuôi thú cưng
Bộ lọc thay thế chính hãng cho Máy lọc không khí khử mùi và lông vật nuôi Philips: Hệ thống 4 lớp với Bộ tiền lọc, Bộ lọc HEPA, Than hoạt tính và Công nghệ khử mùi Odor-Trap giúp giữ lại lông thú cưng, chất gây dị ứng và khử mùi hôi từ lông, cát vệ sinh và chất thải của thú cưng, mang lại không khí trong lành hơn.
Tương thích với Series 3000
Bao gồm: 1 bộ lọc
Tuổi thọ lên đến 1 năm
Bộ lọc Philips chính hãng
Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips PureProtect Pet series 3000: AC3360. Bạn có thể tìm thấy số hiệu mẫu máy lọc không khí ở mặt đáy của thiết bị
Hệ thống 4 lớp kết hợp bộ tiền lọc, bộ lọc HEPA, than hoạt tính và công nghệ khử mùi Odor-trap. Hệ thống này có thể lọc được 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (1), loại bỏ hiệu quả lông thú cưng, chất gây dị ứng, mùi hôi (2), vi khuẩn và vi-rút.
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.
Đánh giá
(1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo DIN71460 với hạt khí dung NaCl 0,003 µm, iUTA
(2) Phòng thí nghiệm của bên thứ ba đã kiểm chứng khả năng loại bỏ 5 mùi hôi của thú cưng: Hydro sunfua (H₂S), Amoniac (NH₃), Methanethiol (CH₃SH), Axit axetic (CH₃COOH) và Trimethylamine (N(CH₃)₃).
(3) Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.