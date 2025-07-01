AC3360/11
Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả
Máy lọc không khí khử mùi và lông vật nuôi Philips hút sạch lông thú cưng hiệu quả và khử mùi hôi thường gặp. Hoạt động êm ái và thiết kế thân thiện với thú cưng mang đến một ngôi nhà sạch sẽ, yên tĩnh hơn cho bạn và thú cưng.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn sống cùng thú cưng, bạn sẽ biết lông thú cưng tích tụ nhanh như thế nào. Máy lọc không khí cho thú cưng này sử dụng luồng khí tuần hoàn và hiệu ứng Bernoulli để nâng và giữ lại cả lông nổi và lông lắng, loại bỏ hơn 90% trong vòng chưa đầy một giờ (1) cho ngôi nhà sạch sẽ hơn mà không tốn nhiều công sức.
Lớp than hoạt tính của máy lọc không khí cho thú cưng với công thức khử mùi Odor-Trap giúp thu giữ và trung hòa 5 mùi hôi thường gặp của thú cưng (2), bao gồm mùi từ chất thải của thú cưng, lông ướt, bát thức ăn và khu vực vệ sinh. Lớp lọc này giúp ngôi nhà của bạn luôn thơm mát và dễ chịu.
Với tốc độ CADR là 400 m3/giờ (3), máy lọc không khí cho thú cưng này tạo ra luồng khí mạnh mẽ, loại bỏ lông thú cưng, mùi hôi và các chất gây dị ứng chỉ trong vài phút. Máy có thể lọc sạch hiệu quả các phòng có diện tích lên đến 104m2 (3), lý tưởng cho phòng khách, phòng ngủ hoặc bất kỳ không gian nào có thú cưng chung.
Hệ thống 4 lớp kết hợp bộ tiền lọc, bộ lọc HEPA NanoProtect, than hoạt tính và công thức khử mùi Odor-Trap. Hệ thống này có khả năng lọc 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (4), loại bỏ hiệu quả lông thú cưng, chất gây dị ứng, mùi hôi, vi khuẩn và vi-rút.
Được thiết kế dành cho nhà có thú cưng, máy lọc có độ nghiêng 10° giúp ngăn thú cưng leo trèo, trong khi chức năng khóa thú cưng ngăn ngừa những va chạm vô tình, giữ cho máy ổn định và an toàn trước những bàn chân tò mò.
Máy lọc cung cấp bốn chế độ đèn cho phép theo dõi không khí và hỗ trợ giữ lại lông thú cưng. Chế độ Chất lượng không khí hiển thị tình trạng không khí theo thời gian thực với các thay đổi màu sắc, trong khi chế độ Môi trường xung quanh, Lửa và Vui vẻ nhẹ nhàng thu hút thú cưng đến gần máy lọc.
Dây nguồn được gia cố để chống nhai, giúp ngăn ngừa thú cưng tò mò cắn phá, đảm bảo sử dụng an toàn hơn trong nhà thân thiện với thú cưng.
Sử dụng ứng dụng Philips Air+ để thay đổi cài đặt, điều chỉnh chế độ ánh sáng và theo dõi chất lượng không khí. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh thoại thông qua Google Assistant hoặc Alexa để bật và tắt máy lọc không khí cho thú cưng, mọi lúc mọi nơi.
Ở Chế độ Ngủ, máy lọc không khí hoạt động êm ái chỉ 18 dB, nhẹ nhàng hơn cả tiếng thì thầm (5). Độ ồn thấp này giúp duy trì môi trường yên tĩnh, giúp thú cưng của bạn có thể thư giãn hoặc ngủ ngon mà không bị làm phiền, ngay cả khi lọc không khí vào ban đêm.
Bộ tiền lọc bên ngoài giữ lại các hạt lớn hơn như lông thú cưng và bụi trước khi chúng đi vào hệ thống HEPA. Bộ lọc có thể dễ dàng tháo rời và rửa được, giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất lọc.
Cảm biến AeraSense tích hợp quét không khí 1.000 lần mỗi giây để phát hiện những thay đổi về bụi mịn PM2.5, chất gây dị ứng và khí. Máy điều chỉnh tốc độ lọc một cách mượt mà, tránh luồng khí đột ngột hoặc tiếng ồn có thể làm phiền thú cưng của bạn. Điều này đảm bảo không khí trong lành và môi trường yên tĩnh suốt cả ngày.
Bao bì của máy lọc không khí cho thú cưng được thiết kế chú trọng đến tính bền vững và sự an toàn cho thú cưng. Sau khi mở hộp, lớp bìa cứng có thể biến thành một nơi trú ẩn mềm mại, lý tưởng cho việc ẩn núp, thư giãn hoặc vui chơi.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Tương thích
Quốc gia xuất xứ
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