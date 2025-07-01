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  • Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả
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    PureProtect Pet Series 3000 Máy lọc không khí cho thú cưng thông minh

    AC3360/11

    Overall rating / 5
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    Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả

    Máy lọc không khí khử mùi và lông vật nuôi Philips hút sạch lông thú cưng hiệu quả và khử mùi hôi thường gặp. Hoạt động êm ái và thiết kế thân thiện với thú cưng mang đến một ngôi nhà sạch sẽ, yên tĩnh hơn cho bạn và thú cưng.

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    PureProtect Pet Series 3000 Máy lọc không khí cho thú cưng thông minh

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    Hút sạch lông và khử mùi hôi hiệu quả

    Thông minh, chạy êm, khử mùi và lông vật nuôi

    • Dành cho nhà có thú cưng
    • Loại bỏ 5 mùi hôi chính liên quan đến thú cưng
    • Bộ lọc HEPA, than hoạt tính, công thức khử mùi
    • Thiết kế an toàn cho thú cưng trong nhà
    Nhanh chóng lọc hơn 90% lông thú cưng

    Nhanh chóng lọc hơn 90% lông thú cưng

    Nếu bạn sống cùng thú cưng, bạn sẽ biết lông thú cưng tích tụ nhanh như thế nào. Máy lọc không khí cho thú cưng này sử dụng luồng khí tuần hoàn và hiệu ứng Bernoulli để nâng và giữ lại cả lông nổi và lông lắng, loại bỏ hơn 90% trong vòng chưa đầy một giờ (1) cho ngôi nhà sạch sẽ hơn mà không tốn nhiều công sức.

    Khử mùi thú cưng hiệu quả

    Khử mùi thú cưng hiệu quả

    Lớp than hoạt tính của máy lọc không khí cho thú cưng với công thức khử mùi Odor-Trap giúp thu giữ và trung hòa 5 mùi hôi thường gặp của thú cưng (2), bao gồm mùi từ chất thải của thú cưng, lông ướt, bát thức ăn và khu vực vệ sinh. Lớp lọc này giúp ngôi nhà của bạn luôn thơm mát và dễ chịu.

    Công suất cao ngay cả trong phòng lớn

    Công suất cao ngay cả trong phòng lớn

    Với tốc độ CADR là 400 m3/giờ (3), máy lọc không khí cho thú cưng này tạo ra luồng khí mạnh mẽ, loại bỏ lông thú cưng, mùi hôi và các chất gây dị ứng chỉ trong vài phút. Máy có thể lọc sạch hiệu quả các phòng có diện tích lên đến 104m2 (3), lý tưởng cho phòng khách, phòng ngủ hoặc bất kỳ không gian nào có thú cưng chung.

    Bộ lọc HEPA lọc 99,97% hạt siêu mịn

    Bộ lọc HEPA lọc 99,97% hạt siêu mịn

    Hệ thống 4 lớp kết hợp bộ tiền lọc, bộ lọc HEPA NanoProtect, than hoạt tính và công thức khử mùi Odor-Trap. Hệ thống này có khả năng lọc 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (4), loại bỏ hiệu quả lông thú cưng, chất gây dị ứng, mùi hôi, vi khuẩn và vi-rút.

    Các tính năng an toàn với thú cưng

    Các tính năng an toàn với thú cưng

    Được thiết kế dành cho nhà có thú cưng, máy lọc có độ nghiêng 10° giúp ngăn thú cưng leo trèo, trong khi chức năng khóa thú cưng ngăn ngừa những va chạm vô tình, giữ cho máy ổn định và an toàn trước những bàn chân tò mò.

    Chế độ phản hồi không khí và tương tác

    Chế độ phản hồi không khí và tương tác

    Máy lọc cung cấp bốn chế độ đèn cho phép theo dõi không khí và hỗ trợ giữ lại lông thú cưng. Chế độ Chất lượng không khí hiển thị tình trạng không khí theo thời gian thực với các thay đổi màu sắc, trong khi chế độ Môi trường xung quanh, Lửa và Vui vẻ nhẹ nhàng thu hút thú cưng đến gần máy lọc.

    Dây chống cắn giúp tăng cường an toàn

    Dây chống cắn giúp tăng cường an toàn

    Dây nguồn được gia cố để chống nhai, giúp ngăn ngừa thú cưng tò mò cắn phá, đảm bảo sử dụng an toàn hơn trong nhà thân thiện với thú cưng.

    Điều khiển máy lọc với Philips Air+

    Điều khiển máy lọc với Philips Air+

    Sử dụng ứng dụng Philips Air+ để thay đổi cài đặt, điều chỉnh chế độ ánh sáng và theo dõi chất lượng không khí. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh thoại thông qua Google Assistant hoặc Alexa để bật và tắt máy lọc không khí cho thú cưng, mọi lúc mọi nơi.

    Vận hành cực êm

    Vận hành cực êm

    Ở Chế độ Ngủ, máy lọc không khí hoạt động êm ái chỉ 18 dB, nhẹ nhàng hơn cả tiếng thì thầm (5). Độ ồn thấp này giúp duy trì môi trường yên tĩnh, giúp thú cưng của bạn có thể thư giãn hoặc ngủ ngon mà không bị làm phiền, ngay cả khi lọc không khí vào ban đêm.

    Bộ tiền lọc có thể rửa được

    Bộ tiền lọc có thể rửa được

    Bộ tiền lọc bên ngoài giữ lại các hạt lớn hơn như lông thú cưng và bụi trước khi chúng đi vào hệ thống HEPA. Bộ lọc có thể dễ dàng tháo rời và rửa được, giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất lọc.

    Tự động thông minh với AeraSense

    Tự động thông minh với AeraSense

    Cảm biến AeraSense tích hợp quét không khí 1.000 lần mỗi giây để phát hiện những thay đổi về bụi mịn PM2.5, chất gây dị ứng và khí. Máy điều chỉnh tốc độ lọc một cách mượt mà, tránh luồng khí đột ngột hoặc tiếng ồn có thể làm phiền thú cưng của bạn. Điều này đảm bảo không khí trong lành và môi trường yên tĩnh suốt cả ngày.

    Bao bì thân thiện với môi trường

    Bao bì thân thiện với môi trường

    Bao bì của máy lọc không khí cho thú cưng được thiết kế chú trọng đến tính bền vững và sự an toàn cho thú cưng. Sau khi mở hộp, lớp bìa cứng có thể biến thành một nơi trú ẩn mềm mại, lý tưởng cho việc ẩn núp, thư giãn hoặc vui chơi.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí khử mùi và lông vật nuôi
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect
      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Kết nối Internet
      Có (Air + ứng dụng)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      75W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5, chất gây dị ứng, khí
      Mức âm thanh tối thiểu
      18 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      52 dB(A)

    • Hiệu suất

      Diện tích phòng tối đa
      104 m2
      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      400 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, AC, công thức khử mùi
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron

    • Khả năng sử dụng

      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (3 mức)
      Chiều dài dây
      1,8 m
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)
      Thay bộ lọc được đề xuất
      1 năm
      Chế độ chiếu sáng
      Có (4 chế độ)

    • Tính năng an toàn

      Khóa thú cưng
      Dây chống cắn
      Bảo vệ chống lật

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      22,2 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      47,2 cm
      Chiều cao sản phẩm
      46,2 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      6,7 kg
      Chiều dài gói hàng
      27,6 cm
      Chiều rộng gói hàng
      52,1 cm
      Chiều cao gói hàng
      53,7 cm
      Trọng lượng gói hàng
      8,75 kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 4 trong 1
      Phụ kiện liên quan 1
      FY3110/00

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • (1) Khả năng loại bỏ lông đã được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm nội bộ trong buồng 30m³ sử dụng chế độ Thú cưng. Tốc độ phát tán trong không khí: được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm bên ngoài trong buồng 3m³ với chế độ Thú cưng. Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường, loại vật nuôi và số lượng.
    • (2) Được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm bên ngoài trong buồng 30m³ sử dụng chế độ Tăng cường trong 1 giờ. Năm loại mùi liên quan đến vật nuôi bao gồm: hydro sunfua, amoniac, methanethiol, axit axetic và trimethylamine.
    • (3) CADR được kiểm tra theo GB/T18801-2022. Diện tích thanh lọc phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013.
    • (4) Từ luồng không khí đi qua bộ lọc, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với hạt khí dung NaCl 0,003 µm.
    • (5) Áp suất âm thanh, IEC 60704, ở 1,5 m.
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