Nhanh chóng lọc hơn 90% lông thú cưng

Nếu bạn sống cùng thú cưng, bạn sẽ biết lông thú cưng tích tụ nhanh như thế nào. Máy lọc không khí cho thú cưng này sử dụng luồng khí tuần hoàn và hiệu ứng Bernoulli để nâng và giữ lại cả lông nổi và lông lắng, loại bỏ hơn 90% trong vòng chưa đầy một giờ (1) cho ngôi nhà sạch sẽ hơn mà không tốn nhiều công sức.