Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Nhanh chóng và thuận tiện
Bàn ủi Series 1000 giúp ủi quần áo dễ dàng và nhanh chóng với mặt đế chống dính và chế độ cài đặt hơi phun có thể thay đổi để ủi phẳng nếp nhăn hiệu quả trên tất cả các loại vải. Ngăn chứa nước lớn cho phép bạn ủi nhiều quần áo hơn với ít lần châm nước hơn.
Ironing brand
Mặt đế chống dính
Cài đặt hơi nước có thể thay đổi
Hơi phun tăng cường lên đến 90g
Tiêu diệt 99,99% vi khuẩn**
Xả cặn (Calc-clean)
Nút điều khiển nhiệt độ nâng cao và chế độ cài đặt hơi phun có thể thay đổi dễ vận hành và chính xác. Bạn sẽ luôn có được nhiệt độ và hơi phun phù hợp cho quần áo của bạn.
Chức năng xả cặn giúp kéo dài tuổi thọ bàn ủi
Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Tadmur
27/01/2025
Malaysia
Malaysian recommend
Berat mmg ngam xringan sgt dan tak berat sgt. Just nice. Steam dia coverage excelent, takde delay or abnormal. Laju panas. Dan dia maintain temperature tu mmg nice, xde drop temp tiba tiba. Water tank dia bagus. Dia stabil bila letak berdiri, so takdela risau jatuh.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 Series DST1040/30 Steam Iron
Ngày Sử Dụng 2024-12-26
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 Series DST1040/30 Steam Iron
Ngày Sử Dụng 2024-12-26
so với Philips Featherlight Plus
Thử nghiệm bên ngoài trên vải cotton đối với các loại vi khuẩn E.Coli, S. Aureus và C. Albicans, thời gian ủi 10 giây.