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  • DST1040_3X_APS_SRGB

Series 1000bàn ủi hơi nước

DST1040/30

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Nhanh chóng và thuận tiện

Bàn ủi Series 1000 giúp ủi quần áo dễ dàng và nhanh chóng với mặt đế chống dính và chế độ cài đặt hơi phun có thể thay đổi để ủi phẳng nếp nhăn hiệu quả trên tất cả các loại vải. Ngăn chứa nước lớn cho phép bạn ủi nhiều quần áo hơn với ít lần châm nước hơn.

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Ironing brand

Ít lần châm nước hơn*

Nhanh chóng và thuận tiện

  • Mặt đế chống dính

  • Cài đặt hơi nước có thể thay đổi

  • Hơi phun tăng cường lên đến 90g

  • Tiêu diệt 99,99% vi khuẩn**

  • Xả cặn (Calc-clean)

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Nút điều khiển nhiệt độ nâng cao và chế độ cài đặt hơi phun có thể thay đổi dễ vận hành và chính xác. Bạn sẽ luôn có được nhiệt độ và hơi phun phù hợp cho quần áo của bạn.

Giải pháp Xả cặn

Giải pháp Xả cặn

Chức năng xả cặn giúp kéo dài tuổi thọ bàn ủi

Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

27/01/2025

Malaysia

Malaysia

Malaysian recommend

Berat mmg ngam xringan sgt dan tak berat sgt. Just nice. Steam dia coverage excelent, takde delay or abnormal. Laju panas. Dan dia maintain temperature tu mmg nice, xde drop temp tiba tiba. Water tank dia bagus. Dia stabil bila letak berdiri, so takdela risau jatuh.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 Series DST1040/30 Steam Iron

Ngày Sử Dụng 2024-12-26

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 Series DST1040/30 Steam Iron

Ngày Sử Dụng 2024-12-26

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. so với Philips Featherlight Plus

  2. Thử nghiệm bên ngoài trên vải cotton đối với các loại vi khuẩn E.Coli, S. Aureus và C. Albicans, thời gian ủi 10 giây.