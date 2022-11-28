Bộ sạc tường có 2 cổng USB-C và USB-A

Sạc máy tính xách tay và các thiết bị mới nhất của bạn từ cổng USB-C. Hỗ trợ các mô-đun sạc PD3.0 và QC 4+ để giảm thiểu thời gian sạc. Cổng USB-A cùng một lúc sạc đồng thời các thiết bị khác của bạn. Có sẵn các phích cắm EU, UK, AU có thể tháo rời.