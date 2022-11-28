Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP2682CW/00
Bộ sạc tường có 2 cổng USB-C và USB-A
Sạc máy tính xách tay và các thiết bị mới nhất của bạn từ cổng USB-C. Hỗ trợ các mô-đun sạc PD3.0 và QC 4+ để giảm thiểu thời gian sạc. Cổng USB-A cùng một lúc sạc đồng thời các thiết bị khác của bạn. Có sẵn các phích cắm EU, UK, AU có thể tháo rời.
Cổng sạc USB A & USB C
Chuẩn sạc Power Delivery
QC 4+
PPS
USB-C là tiêu chuẩn đầu nối sạc mới nhất, hiện đã được các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh và máy tính bảng áp dụng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB để cung cấp năng lượng cho nhiều năng lượng hơn và sạc nhanh hơn.
Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng
Bộ sạc tường áp dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride) sử dụng ít thành phần tiêu tốn điện hơn, mang lại hiệu suất tỏa nhiệt tốt hơn. Bộ sạc nhỏ gọn có thể cung cấp nhiều điện năng hơn với thời gian sạc nhanh hơn. Công suất tăng lên để có thể cấp điện cho máy tính xách tay kiểu mới thông qua kết nối USB-C.
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